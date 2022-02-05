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Экономика
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Цены на продукты питания в мире установили 11-летний рекорд

Больше всего выросли цены на растительные масла – 4,2%, что является историческим максимумом
Индекс продовольственных цен в январе составил 135,7 пунктов. Фото: Pixabay

В январе 2022 года мировые цены на продовольствие добились рекордного показателя с апреля 2011 года. 

Согласно данным отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), наибольший рост цен наблюдался на растительное масло и молочные продукты.

По информации FAO, индекс продовольственных цен в январе составил 135,7 пункта, что на 1,1% выше, чем в декабре 2021 года.

Больше всего выросли цены на растительные масла – 4,2%, что является историческим максимумом. 

"К росту цен на растительные масла, которые достигли новых рекордных уровней, привело снижение экспортных возможностей, а также иные факторы, ограничивающих предложение, прежде всего такие, как дефицит рабочей силы и неблагоприятные погодные условия. Есть основания полагать, что последствия этих факторов в краткосрочной перспективе преодолеть не удастся", – заявил директор Отдела рынков и торговли ФАО Бубакер Бен-Бельхассен.

В свою очередь, цены на молочную продукцию в январе выросли на 2,4%. Этот рост наблюдается уже пять месяцев. Больше всего подорожало сухое обезжиренное молоко и сливочное масло.

"Сокращение предложения на глобальном рынке обусловлено снижением экспортного предложения в Западной Европе, а также понижением прогнозов по производству молока в Океании в предстоящие месяцы; ситуацию усугубляют задержки на этапе переработки и транспортировки, связанные с нехваткой рабочей силы вследствие пандемии Covid-19", – говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года цены на продовольствие в мире выросли до десятилетнего максимума. Наибольший рост показали растительные масла, зерновые культуры и молочная продукция. 

Автор:
Дмитрий Нарожный