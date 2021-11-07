Мировые цены на сахар взлетели до 4-летнего максимума — Bloomberg

На этой неделе мировые цены на сахар установили новый четырехлетний рекорд из-за роста спроса на этанол (спирт), сообщает Bloomberg.

По информации агентства, стоимость достигла максимума на фоне энергетического кризиса и его давления на рынок.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, в Ristone Holdings урожайность сахарной свеклы составила 65 т/га. Как свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, фьючерсы на белый сахар подорожали на 1,2%, а с начала года выросли на 22%.

В то же время, стоимость фьючерсных контрактов на сахар-сырец в Нью-Йорке выросла на 1,1%.

В агентстве отмечают, что резкий рост начался в августе, когда из-за неожиданных заморозков в Бразилии стало ясно, что возникнут проблемы с производством и поставкой сырья.

Кроме погодных аномалий в Бразилии, на сахарный рынок повлиял на дефицит энергоносителей в стране и повышение цен на топливо.

Импорт бензина в третьем квартале вырос более чем в десять раз. Из-за энергетического кризиса цены на топливо в Бразилии выросли, что повысило спрос на этанол, используемый в автомобилях в виде смеси с бензином или дизельным топливом.

В результате производители стали перерабатывать больше сахарного тростника в биотопливо — пояснили эксперты. Кроме того, Индия, занимающая второе место в мире среди экспортеров сахара, намерена нарастить использование этанола, чтобы к 2025 году он составлял 20% топливных смесей для автомобилей.

По мнению Индийской ассоциации сахарных заводов, это может привести к падению производства сахара-рафинада в стране уже в 2022 году.

По подсчетам международной компании по торговле сырьевыми товарами Engelhart Commodities Trading Partners, экспорт индийского сахара может упасть более чем вдвое в 2022/23 годах по сравнению с 6 млн тонн в 2021 году.

Напомним, в октябре 2021 года цены на продовольствие в мире выросли до десятилетнего максимума.

Наибольший рост показали растительные масла, зерновые культуры и молочная продукция. Продукты стали дороже на 3% по сравнению с сентябрём 2021 года и на 31,3% по сравнению с октябрём 2020-го.