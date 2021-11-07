Потребрынки 1 час назад

Мировые цены на сахар взлетели до 4-летнего максимума — Bloomberg

Стоимость сахара достигла максимума на фоне энергетического кризиса и его давления на рынок

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На этой неделе мировые цены на сахар установили новый четырехлетний рекорд из-за роста спроса на этанол (спирт), сообщает Bloomberg.

По информации агентства, стоимость достигла максимума на фоне энергетического кризиса и его давления на рынок.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, в Ristone Holdings урожайность сахарной свеклы составила 65 т/га. Как свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, фьючерсы на белый сахар подорожали на 1,2%, а с начала года выросли на 22%.

В то же время, стоимость фьючерсных контрактов на сахар-сырец в Нью-Йорке выросла на 1,1%.

Читайте также:
Стратегический продукт: будет ли Украина обеспечена гречкой

В агентстве отмечают, что резкий рост начался в августе, когда из-за неожиданных заморозков в Бразилии стало ясно, что возникнут проблемы с производством и поставкой сырья.

Кроме погодных аномалий в Бразилии, на сахарный рынок повлиял на дефицит энергоносителей в стране и повышение цен на топливо.

Импорт бензина в третьем квартале вырос более чем в десять раз. Из-за энергетического кризиса цены на топливо в Бразилии выросли, что повысило спрос на этанол, используемый в автомобилях в виде смеси с бензином или дизельным топливом.

В результате производители стали перерабатывать больше сахарного тростника в биотопливо — пояснили эксперты. Кроме того, Индия, занимающая второе место в мире среди экспортеров сахара, намерена нарастить использование этанола, чтобы к 2025 году он составлял 20% топливных смесей для автомобилей.

По мнению Индийской ассоциации сахарных заводов, это может привести к падению производства сахара-рафинада в стране уже в 2022 году.

По подсчетам международной компании по торговле сырьевыми товарами Engelhart Commodities Trading Partners, экспорт индийского сахара может упасть более чем вдвое в 2022/23 годах по сравнению с 6 млн тонн в 2021 году.

Напомним, в октябре 2021 года цены на продовольствие в мире выросли до десятилетнего максимума.

Наибольший рост показали растительные масла, зерновые культуры и молочная продукция. Продукты стали дороже на 3% по сравнению с сентябрём 2021 года и на 31,3% по сравнению с октябрём 2020-го.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мировые цены на продукты достигли максимума за 10 лет
Мировые цены на продукты достигли максимума за 10 лет
В Украине могут запретить продажу на рынках собранных в лесу грибов
В Украине могут запретить продажу на рынках собранных в лесу грибов
Минэкономики повысило цены на бензин, но снизило на дизтопливо
Минэкономики повысило цены на бензин, но снизило на дизтопливо
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ахметов хочет купить еще один украинский банк — СМИ

  3. ПриватБанк 7 ноября остановит работу Приват24 и транзакции из-за обновления

  4. Мировые цены на сахар взлетели до 4-летнего максимума — Bloomberg

  5. Масштабный судебный процесс в Италии: за решеткой оказались 70 мафиози клана "Ндрагета"

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...