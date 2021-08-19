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АПК 6 минут назад

В Украине подешевело подсолнечное масло: впервые за год

В июле 2021 года по отношению к июню стоимость подсолнечного масла снизились на 0,34%

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине потребительские цены на подсолнечное масло в июле 2021 года (по отношению к июню текущего года) снизились на 0,34%.

Цены на масло снизились впервые за год, сообщает ассоциация "Укролияпром" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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По данным Госстата, начиная с июня 2021 года, впервые за весь текущий маркетинговый год наблюдается снижение отпускных цен на масло подсолнечное ее производителями.

"В частности, по сравнению с маем текущего года отпускные цены предприятий на масло подсолнечное нерафинированное снизились на 3,1%, рафинированное — на 5,5%. В июле текущего года отпускные цены предприятий снизились (против мая) на масло подсолнечное нерафинированное — на 4,2%, рафинированное — на 9,2%. Против июня текущего года отпускные цены предприятий снизились на масло нерафинированное — на 1,2%, рафинированное — на 4,0%", — заявили в ассоциации.

Указано, что индекс потребительских цен 2021 года на масло подсолнечное (к предыдущему месяцу) составил 99,3%. Такая тенденция наблюдается впервые за все 2020/21 маркетинговый год.

"Дефицита подсолнечного масла не наблюдается", — заверили в ассоциации.

Как сообщалось, в Министерстве экономики ожидают значительного падения цен на подсолнечное масло "социальных" сортов до конца августа.

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Тем временем мировые цены на продовольственные товары в июле продолжили снижаться второй месяц подряд — они росли в течение года и достигли самого высокого за 10 лет уровня в мае.

Растительное масло подешевело на 1,4% до пятимесячного минимума, ведь снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масло с избытком компенсировало рост цен на пальмовое.

Напомним, Украина занимает первую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире по итогам 2020 года.

Раннее стало известно, что по состоянию на 3 июня текущего года экспортные цены на украинское подсолнечное масло на базисе СРТ (перевозка оплачена до конечного пункта) упали на 17%, до $1,27- $1,28 тысячи за тонну, по сравнению с показателями 20 мая 2021 года. По причине падения спроса игрокам на рынке пришлось приостановить закупку сырья.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагало запретить до октября экспорт из Украины семян подсолнечника, а именно дробленых или не дробленых.

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