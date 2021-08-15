Около 11% валютной выручки Украины — от экспорта подсолнечного масла

Украина занимает первую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире по итогам 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Указано, что основными странами-импортерами данного продукта являются: Индия (31% украинского экспорта), Китай (20%) и Нидерланды (10%).

При этом на каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимали лидирующие позиции.

Структура импорта подсолнечного масла в разрезе основных стран-поставщиков выглядит следующим образом:

Индия: Украина (75%), Россия (18%), Аргентина (7%);

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Китай: Украина (59%), Россия (38%), Казахстан (2%);

Нидерланды: Украина (87%), Венгрия (4%), Испания (2%).

"Украина является не только крупнейшим экспортером подсолнечного масла, но и крупнейшим мировым производителем данного продукта, который занимает значительную долю в экспортном портфеле. По результатам 2020 года, доля подсолнечного масла составляла 11% экспортной выручки", — подытожили в УКАБ.

Раннее стало известно, что по состоянию на 3 июня текущего года экспортные цены на украинское подсолнечное масло на базисе СРТ (перевозка оплачена до конечного пункта) упали на 17%, до $1,27- $1,28 тысячи за тонну, по сравнению с показателями 20 мая 2021 года. По причине падения спроса игрокам на рынке пришлось приостановить закупку сырья.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагало запретить до октября экспорт из Украины семян подсолнечника, а именно дробленых или не дробленых.