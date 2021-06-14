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АПК 30 минут назад

Экспорт подсолнечного масла из Украины вырастет до 20% — прогноз USDA

Производство подсолнечного масла в Украине ожидается на уровне 6,98 млн тонн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Экспорт подсолнечного масла из Украины в 2021/22 МГ ожидается на уровне 6,4 млн тонн, что на 1,02 млн тонн, или 19%, выше показателя текущего сезона.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства США (USDA) на основании июньского отчета. 

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По данным отчета, производство подсолнечного масла в Украине ожидается на уровне 6,98 млн тонн (+1,05 млн тонн, +17,7%). При этом улучшен прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2021/22 МГ на 2,6 млн тонн (+18,5%) — до 16,7 млн тонн.

Также ожидается, что производство Украиной подсолнечного шрота в будущем сезоне вырастет на 1,01 млн тонн (+17,7%) — до 6,71 млн тонн, а экспорт — 0,7 млн тонн, до 5,3 млн тонн.

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Раннее стало известно, что по состоянию на 3 июня текущего года экспортные цены на украинское подсолнечное масло на базисе СРТ (перевозка оплачена до конечного пункта) упали на 17%, до $1,27- $1,28 тысячи за тонну, по сравнению с показателями 20 мая 2021 года. По причине падения спроса игрокам на рынке пришлось приостановить закупку сырья. 

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает запретить до октября экспорт из Украины семян подсолнечника, а именно дробленых или не дробленых.

Источник фото: Depositphotos

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