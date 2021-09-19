Украина уже собрала почти 46 млн тонн зерна: рекордный показатель урожая

Украинские аграрии уже собрали 45,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 10,4 млн гектаров земли.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Продолжается сбор зерновых и зернобобовых культур, который проведен на площади 10,4 млн га при урожайности 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна", — говорится в сообщении.

По состоянию на 17 сентября, было намолочено 33 млн тонн пшеницы, 10,2 млн тонн ячменя, 582 тысячи тонн гороха.

При это лидером по намолоту зерна по состоянию на 17 сентября была Одесская область, где собрали более 4,35 млн тонн зерна, а по урожайности — Хмельницкая область с показателем 60,3 ц/га.

Кроме того, собрано около 2,9 млн тонн семян рапса с площади 1 млн га при урожайности 28,6 ц/га. Самая высокая урожайность этой культуры наблюдается в Тернопольской (37,2 ц/га) и Хмельницкой (35 ц/га) областях.

Также сельхозпроизводители 10 областей уже начали сбор кукурузы.

В свою очередь аграрии 20 областей проводят сбор гречки, которой намолочено 62,6 тысяч тонн при урожайности 13,4 ц/га, а в Донецкой и Харьковской областях ее сбор уже окончили.

По информации министерства, сельхозпроизводители 18 областей проводят сбор проса. Причем в Донецкой, Луганской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях его сбор уже закончен.

Тем временем аграрии Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областей начали копать сахарную свеклу, которой уже выкопано 506 тысяч тонн при урожайности 477,4 ц/га.

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Практически во всех областях начали собирать подсолнечник, который уже собран с 1,1 млн га (17% к прогнозу) при урожайности 21,2 ц/га. А в 16 областях уже начали сбор сои.

К тому же, по данным Минагрополитики, по состоянию на 13 сентября в Украине засеяно 775 тысяч га озимым рапсом (75% к прогнозу), 356 тысяч га — озимыми зерновыми (5% к прогнозу). В частности, пшеницей засеяно 331 тысячу га (5% к прогнозу) в 17 областях, ячменем — 10 тысяч га (1% к прогнозу) в 12 областях, рожью — 15 тысяч га (9% к прогнозу) в 5 областях.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявлял, что в Украине в 2021 году — рекордный урожай зерна.