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АПК 10 минут назад

Что будет с ценами на гречку и ее импортом из РФ

Посевные площади под гречку в Украине стремительно сокращаются, вынуждая страну наращивать импорт, по большей части из РФ. В этом году с ним снова могут быть проблемы, влияющие на стоимость гречки. Рассказываем, почему и насколько.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Последние 3 года в Украине выращивают все меньше гречневой культуры, поэтому мы закупаем импортный продукт, по большей части российский, который поставляется в нашу страну из РФ через Казахстан по казахским документам. В апреле текущего года правительство РФ запретило вывозить из страны гречиху, крупу из гречихи грубого помола и очищенное гречневое зерно до 31 августа 2021 года. Запрет ввели из-того, что в РФ на тот момент не было нужных запасов культуры на экспорт, поэтому до сбора нового урожая этой осенью ее оставили для внутреннего рынка. Однако уже в середине августа Минсельхоз РФ допустил, что по итогам уборочной кампании осенью этого года запрет на экспорт гречки из России продлят.

Delo.ua узнало, как будут обстоять дела с украинским гречневым урожаем в этом году, откуда мы будем импортировать гречку, если РФ снова запретит вывозить крупу из страны, и как возможный ее дефицит в Украине повлияет на стоимость продукта.

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Почему в Украине продают российскую гречку?

По прогнозам Минагро, урожай гречихи в этом году по всем категориям хозяйств Украины прогнозируется на уровне 100 тысяч тонн на площади около 80 тысяч гектаров. В прошлом году удалось собрать 100,6 тысячи тонн гречки на площади 77,8 тысячи гектаров. При том, что потребность в ней как минимум в два раза больше.

По данным Международной Ассоциации гречки, в Украине площади под гречиху небольшие: 50% от внутренней потребности из расчета минимального потребления внутри страны, которая сформировалась за последние два года.

"Всего внутренняя потребность в Украине около 200 тысяч тонн, из них до 100 тысяч тонн — это импортная гречка. Если импорта не будет из России, а он может быть только из РФ, так как в других странах его нет, то уже к концу года будет резкое подорожание крупы — на 20-30%. Если сейчас средняя цена крупы составляет 50 гривен за кг, то к концу года она может подорожать минимум на 10 гривен. При этом предпосылок для удешевления гречки нового урожая нет", — отметил исполнительный директор Ассоциации Сергей Громовой.

На днях в Минагрополитики Украины уже сообщили о росте закупочных цен на гречку в годовом измерении на 18% (до 20 161 гривны /тонна без НДС). Также на 14% (до 35,63 грн/кг с НДС) выросла средняя цена гречневой крупы от производителей. 

По словам Громового, если из России не будет поставок, то пока неизвестно, откуда импортировать гречку, так как Польша закрывает только свои потребности, в Литве слишком маленькие объемы производства, а Китай производит гречку, которую в Украине не будут потреблять, так как она сильно отличается по вкусу от украинской. Таким образом, из импортеров остаются только РФ и Казахстан, однако казахская гречка имеет тоже российское происхождение. 

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"Раньше Украина была третьей в мире по производству гречки, а сейчас эти места занимают Польша, Казахстан и Франция. Такой ситуации никогда не было. Поэтому поддержка со стороны государства должна быть не только финансовая, но и психологическая. В Украине были неурожайные годы, но сейчас немного иная ситуация, так как отрасль загнана в угол из-за ее нерентабельности. В 2017-2019 годах Россия специально наполняла наш рынок и сбивала цены до 6-7 гривен за зерно для фермера, сделав этот вид бизнеса экономически непривлекательным", — сетует Громовой. 

На пике развития отрасли, примерно 20 лет назад, в Украине сеяли гречиху на площади 600 тысяч га. Но последний раз достаточное для внутреннего рынка количество гречки — 238 тысяч тонн — у нас, по данным Госстата, было в 2012 году, когда объем посевных площадей под культуру составил 273,3 тыс. га. После этого и он, и количество произведенной гречки стали сокращаться. 

Сейчас гречневую культуру в Украине выращивают на 70-80 тыс. га, а Украина превратилась из экспортера в импортера, который плюс ко всему полностью зависит от России. 

Как Украине вернуть статус крупного экспортера

Украине необходимо увеличить площадь для выращивания гречихи в два раза — на 80-100 гектаров. По словам эксперта, это сделать несложно, но фермеры не хотят заниматься производством гречки, так как стремятся заработать на производстве более рентабельных культур, поэтому выделяют площади под кукурузу, сою и подсолнух. А выращивая гречку, их заработок может быть как стабильным, так и убыточным.

Также для стимулирования отрасли необходима поддержка со стороны государства, и одна из программ для развития нишевых культур уже даже инициирована. Сюда входит и гречка. Предполагается, что в рамках программы аграрии смогут получить компенсацию в сумме до 5 тысяч гривен на каждый гектар засеянной культуры, но не более 300 га обрабатываемых угодий одним заявителем. В Минагропроде ожидают, что это позволит остановить рост цен на гречку, просо, рожь и овес и сделает их производство рентабельным. 

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Но, по словам Сергея Громового, денег для поддержки отрасли в рамках этой программы аграрии так и не получили.

"Деньги из бюджета выделены, но с марта этого года и до сих пор не утвержден механизм их получения. После его утверждения начнется сбор заявок на получение финансирования, но документы нужно подать до 15 октября, а сегодня уже середина сентября. Фермеры уже не верят обещаниям, поэтому не хотят заниматься производством гречки и скептически относятся к инициативам со стороны государства",  — подытожил Громовой. 

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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