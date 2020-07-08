Министр экономразвиитя обещает закупать гречку в резерв

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко признался, что украинское правительство намерено закупать гречку в резерв.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"В этом году гречихой засеяли на 10 тысяч гектар больше — 74 тысячb. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины — Delo.ua), Аграрному фонду", — отметил он.

По словам Петрашко, министерство ищет способы, как это сделать прозрачно. "Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", — подытожил он.

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Напомним, что 2 апреля, на внеочередном заседании правительство приняло постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109", которым запретил до 1 июля 2020 года экспортировать гречку на внешние рынки. Постановлением вводится временный режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки) до 1 июля 2020 года. В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00). Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к Постановлению 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".

Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан). Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами.