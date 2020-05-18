С сегодняшнего дня в Украине введено госрегулирование цен

Сегодня, 18 мая, вступило в силу постановление Кабинета министров Украины о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, под госрегулирование подпадают следующие продукты: гречка, сахар, пшеничная мука, отечественные макароны, молоко, хлеб, куриные яйца, мясо птицы, сливочное масло, вода. Правительство также будет регулировать цены на медицинские товары.

С сегодняшнего дня продавцы обязаны декларировать рост цены на 5% и более. При повышении цен в пределах 5-10%, новую цену можно устанавливать не ранее, чем через 3 дня.

Цену можно будет увеличить на 10-15% только через 2 недели после предварительного декларирования, а более чем на 15% — только через месяц после декларирования.

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Декларирование изменения розничных цен на товары будет проводиться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт.

Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины на период карантина по коронавирусу установил декларирование цен на продукты питания и медицинские товары.

В список вошли 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.

Как сообщалось, Украина возвращается к государственному регулированию цен в связи с ценовым хаосом в марте, вызванным пандемией коронавируса и введенным в связи с ней карантином.

Ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали рост цен на овощи борщевого набора. Этот тренд усилился в феврале, а в марте цены на овощи подстегнула эпидемия коронавируса и вызванные ею перебои во внутренней и международной логистике, что существенно осложняет доставку продуктов как между странами, так и внутри Украины.