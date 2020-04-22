В Украине ввели госрегулирование цен на "стратегические" продукты и товары

Кабинет министров Украины на период карантина по коронавирусу установил декларирование цен на продукты питания и медицинские товары.

Соответствующее решение правительство приняло на заседание в среду, 22 апреля, сообщает "Апостроф".

В частности, в список вошли 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.

Таким образом, в перечень социально значимых товаров внесли:

- гречку;

- сахар;

- пшеничную муку высшего сорта;

- макаронные изделия;

- пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%;

- ржано-пшеничный хлеб;

- яйца категории С1;

- тушку куриную;

- минеральную воду без газа;

- сливочное масло жирностью 72,5%.

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

- Paracetamol;

- Azithromycin;

- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor;

- Ampicillin;

- Amoxicillin;

- Ceﬁriaxone;

- Moxiﬂoxacin.

Указано, что задекларировать повышение цен теперь можно будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней — при повышении на 10-15%, за 3 дня — при повышении на 5-10%.

Кроме того, введено декларирование цен на антисептики и дезинфекционные средства. В список вошли:

- Хлоргексин (Clorhexidine);

- Этанол (Ethanol);

- Повидон йода (Povidone iodine);

- Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub);

- Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound);

- Хлороксиленол (Chloroxylenol);

- Спиртосодержащий антисептик для рук карманный;

- Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей;

- Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи;

- Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки;

- Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования;

В свою очередь Уполномоченным по правам человека добавлено:

- Гидроксихлорохин;

- Фавипиравир;

- Ремдесиви.

Также введено госрегулирование цен на средства индивидуальной защиты:

- Шапочка медицинская одноразовая;

- Медицинская маска;

- Халат изоляционный медицинский одноразовый;

- Костюм биологической защиты / комбинезон;

- Водонепроницаемые лабораторные костюмы;

- Перчатки медицинские стерильные или нестерильные;

- Перчатки нитриловые;

- Перчатки латексные неопудренные;

- Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);

- Полнолицевая маска/полумаска;

- Защитный щиток;

- Защитные очки;

- Респиратор FFP2 или FFP3;

- Фартук медицинский;

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- Бахилы одноразовые;

- Резиновые сапоги;

- Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук;

- Медицинская марля;

- Защитная полумаска;

- Фильтры для полнолицевых и полумасок.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу через 10 дней после публикации постановления и будут действовать до конца карантина в Украине.

Как сообщалось, Украина возвращается к государственному регулированию цен в связи с ценовым хаосом в марте, вызванным пандемией коронавируса и введенным в связи с ней карантином.

Ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали рост цен на овощи борщевого набора. Этот тренд усилился в феврале, а в марте цены на овощи подстегнули эпидемия коронавируса и вызванные ею перебои во внутренней и международной логистике, что существенно осложняет доставку продуктов как между странами, так и внутри Украины.