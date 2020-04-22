В Украине ввели госрегулирование цен на "стратегические" продукты и товары

Кабинет министров Украины на период карантина по коронавирусу установил декларирование цен на продукты питания и медицинские товары.
Соответствующее решение правительство приняло на заседание в среду, 22 апреля, сообщает "Апостроф".
В частности, в список вошли 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.
Таким образом, в перечень социально значимых товаров внесли:
- гречку;
- сахар;
- пшеничную муку высшего сорта;
- макаронные изделия;
- пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%;
- ржано-пшеничный хлеб;
- яйца категории С1;
- тушку куриную;
- минеральную воду без газа;
- сливочное масло жирностью 72,5%.
Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:
- Paracetamol;
- Azithromycin;
- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor;
- Ampicillin;
- Amoxicillin;
- Ceﬁriaxone;
- Moxiﬂoxacin.
Указано, что задекларировать повышение цен теперь можно будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней — при повышении на 10-15%, за 3 дня — при повышении на 5-10%.
Кроме того, введено декларирование цен на антисептики и дезинфекционные средства. В список вошли:
- Хлоргексин (Clorhexidine);
- Этанол (Ethanol);
- Повидон йода (Povidone iodine);
- Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub);
- Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound);
- Хлороксиленол (Chloroxylenol);
- Спиртосодержащий антисептик для рук карманный;
- Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей;
- Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи;
- Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки;
- Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования;
В свою очередь Уполномоченным по правам человека добавлено:
- Гидроксихлорохин;
- Фавипиравир;
- Ремдесиви.
Также введено госрегулирование цен на средства индивидуальной защиты:
- Шапочка медицинская одноразовая;
- Медицинская маска;
- Халат изоляционный медицинский одноразовый;
- Костюм биологической защиты / комбинезон;
- Водонепроницаемые лабораторные костюмы;
- Перчатки медицинские стерильные или нестерильные;
- Перчатки нитриловые;
- Перчатки латексные неопудренные;
- Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);
- Полнолицевая маска/полумаска;
- Защитный щиток;
- Защитные очки;
- Респиратор FFP2 или FFP3;
- Фартук медицинский;
- Бахилы одноразовые;
- Резиновые сапоги;
- Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук;
- Медицинская марля;
- Защитная полумаска;
- Фильтры для полнолицевых и полумасок.
Предполагается, что новые нормы вступят в силу через 10 дней после публикации постановления и будут действовать до конца карантина в Украине.
Как сообщалось, Украина возвращается к государственному регулированию цен в связи с ценовым хаосом в марте, вызванным пандемией коронавируса и введенным в связи с ней карантином.
Ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали рост цен на овощи борщевого набора. Этот тренд усилился в феврале, а в марте цены на овощи подстегнули эпидемия коронавируса и вызванные ею перебои во внутренней и международной логистике, что существенно осложняет доставку продуктов как между странами, так и внутри Украины.