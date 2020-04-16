Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Украине в 2020 году

Лук, гречневая крупа и яблоки больше всего подорожали в Украине с начала текущего года. Об этом следует из данных Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, за январь-март 2020 года цены на крупу гречневую выросли на 7,9% до 30 грн за кг, яблоки подорожали на 6,1% до 17,3 грн за кг, а лук вовсе подорожал на 24,4% — до 11,2 грн за кг.

В то же время цены на морковь снизились на 3,1% до 6,2 грн за кг, на капусту — на 4,9% до 5,8 грн за кг, на картофель — на 4,4% до 12,9 грн за кг.

Кроме того, яйца подешевели на 28,9% до 15 грн за десяток, филе куриное на 9,4% до 92,1 грн за кг.

В свою очередь сигареты премиум-класса, по данным Госстата, за январь подорожали на 5,3% до 50 грн за пачку, а цены на водку не изменились — 92,3 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 1,2% до 17,4 грн за бутылку.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Напомним, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки — на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую — на 70,1% до 27,8 грн за кг, и на картофель — на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали рост цен на овощи борщевого набора. Этот тренд усилился в феврале, а в марте цены на овощи подстегнули эпидемия коронавируса и вызванные ею перебои во внутренней и международной логистике, что существенно осложняет доставку продуктов как между странами, так и внутри Украины.

Напомним, с начала прошлой рабочей недели цены на картофель просели на 30%, а лук стал дешевле в 1,5 раза. Такое существенное падение цены связано с увеличением импорта этой продукции и стабилизацией спроса.