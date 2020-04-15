Государство оказалось бессильно перед взлетом цен, но ситуацию спасла позиция ритейла

Ажиотажный "карантинный" спрос на продукты питания и товары повседневного потребления продемонстрировал беспомощность государства в вопросах регулирования цен. Когда в первые дни карантина украинцы сметали товары с полок супермаркетов, производители, уловив ажиотажный спрос, предприняли попытку воспользоваться ситуацией и взвинтить цены.

Эксперты отмечают, что государству придется разработать работающие механизмы реагирования для подобных случаев, а также подчеркивают, что принципиальная позиция крупнейших операторов рынка вполне может оказывать влияние на рыночное регулирование.

Новое — хорошо забытое старое

"Особенно сильные всплески цен были во второй декаде марта, когда население по привычке начало раскупать товары первой необходимости. В итоге мы увидели пустые полки. Правда, вскоре товары стали поступать в магазины, но уже по новым, более высоким ценам, что регулировало дисбаланс спроса и предложения. Ситуация нормализировалась после того, как все убедились, что коллапса с поставками продукции нет. Потребительский спрос существенно снизился, люди стали вести себя более рационально. Это и привело к стабилизации цен. По некоторым товарам мы даже видим уменьшение цен. Я не думаю, что в этом вопросе большую роль сыграло государство", — сказал о периоде ценового ажиотажа финансовый аналитик Алексей Блинов.

Первые дни карантина в Украине сопровождались пустыми полками в магазинах

Он напомнил, что помимо громких заявлений с угрозами со стороны представителей правительства в адрес торговых сетей государство не смогло ничего противопоставить ажиотажной волне взвинчивания цен. Сейчас, наблюдая привычное наполнение магазинов, уже трудно поверить, что несколько недель назад запасливые украинцы после объявления национального карантина буквально смели товары с полок супермаркетов, скупая продукты длительного хранения, крупы и овощи. Операторы сетевого организованного ритейла успокаивали потребителей, объясняя, что дефицита товаров нет. Узким местом оказалась логистика таких супермаркетов, которая буквально захлебнулась в волне ажиотажа.

Читайте также: Ющенко встретился с директором ВТО

Ситуацию усугубило закрытие базаров, рынков и отсутствие привычных уличных ярмарок. Они традиционно удовлетворяют значительную часть потребительского спроса на многие товары повседневного потребления. Из-за такого "блэкаута" крупнейшие сетевые операторы — магазины, расположенные в шаговой доступности от дома ("Сильпо" группы Fozzi, Billa, "ЭКО маркет" и другие) — стали повышать цены на некоторые группы товаров.

Ранее Delo.ua уже подробно анализировало произошедшее, собрав мнения ведущих экономических экспертов. Многие из них отметили не только важность возобновления государственной системы мониторинга и регулирования цен, но и серьезную роль наиболее ответственных компаний, чья позиция помогла наладить эффективную коммуникацию с потребителями и остановить ажиотаж.

Фото: Цензор.НЕТ

Поколение государственных деятелей, которые свято верят в "невидимую руку рынка", несколько лет назад отказалось от существовавшей долгие годы системы мониторинга и экстренного регулирования розничных цен на критически важные продукты питания. До сих пор остался открытым вопрос о том, почему в условиях ажиотажа государство не смогло задействовать механизм товарных интервенций из Госрезерва, как это происходило ранее. Многие эксперты высказали предположение, что роль Госрезерва сегодня весьма незначительна, поскольку снизилась до "декоративной" функции, а он сам, возможно, попросту пуст или не готов к реагированию на экстренные вызовы, с которыми столкнулись потребительские рынки в начале карантина.

Вполне очевидно, что государственный механизм оказался беспомощен, не смог ничего противопоставить попыткам производителей и поставщиков заработать "ажиотажную премию".

Представители поколения молодых законодателей, впервые столкнувшиеся с карантинным продуктовым кризисом, его экономическими, социальными и даже политическими последствиями, признают: в определенных ситуациях государство должно заниматься вопросами ценового регулирования, но не посредством вмешательства в частную сферу с целью ограничения бизнес-деятельности, а благодаря адресной помощи и адресным закупкам продовольственных и медицинских товаров для наиболее социально незащищенных слоев населения.

Помимо этого, как сообщила народный депутат Украины Елена Мошенец, из-за товарно-ценового кризиса власть оказалась под прицелом критики оппонентов, которые вменяют ей неспособность реагировать на ценовую политику в сфере обеспечения товарами, имеющими критическое социальное значение.

"Производители таких товаров — это частные предприятия, на ценовую политику которых государство в нормальной ситуации не должно влиять. Однако в рамках "антивирусных" законодательных изменений предусмотрена административная ответственность, если цены на товары противоэпидемического назначения и товары высокой социальной значимости превышают более чем в 1,2 раза уровень цен, определенный Кабинетом Министров", — рассказала законодатель.

И один в поле — воин

Опрошенные Delo.ua эксперты отметили, что принципиальная и оперативная реакция корпорации "АТБ", которая является крупнейшим национальным ритейлером и имеющая 1101 магазин по всей территории Украины, позволила ей стать отраслевым адвокатом, повлиять на развитие ситуации, и на урегулирование цен и снижение ажиотажного спроса на продукты.

Как уже сообщалось, "АТБ" первой адекватно отреагировала на претензии Антимонопольного комитета Украины к розничным сетям по поводу повышения цен. Под прицелом оказались все наиболее заметные участники рынка: NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, VARUS, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт" и "АТБ".

После этого компания "АТБ-Маркет" публично раскрыла и обнародовала на своем сайте и в СМИ ценовые предложения поставщиков, что помогло объяснить причины увеличения цен в магазинах сети: воспользовавшись ажиотажем и сезонным фактором, их пытались повысить производители. Заработок организованной розницы — это фиксированная наценка, позволяющая покрывать операционные расходы ритейлера. Таким образом, корпорация "АТБ" смогла доказать, что полки супермаркетов демонстрируют ценовые предложения поставщиков. Именно сеть "АТБ" стала первой, которая ради сохранения доступных цен отказалась от части своей прибыли и снизила торговые наценки, чтобы предложить покупателям доступные цены на критически важные продукты в период турбулентности на рынке.

Эксперты акцентируют, что поведение и коммуникация "АТБ" стали не только эталоном для отрасли, но и помогли эффективно противостоять ажиотажу со стороны покупателей и попыткам поставщиков и производителей заработать "ажиотажную премию".

"В данном случае показательным был шаг сети "АТБ", которая обнародовала цены от поставщиков, благодаря чему сняла с себя обвинения в преднамеренном увеличении цен в период ажиотажного спроса. Конечные потребители склонны винить в повышении цен торговые сети, не вникая в ценовую политику поставщиков, посредников, логистических компаний и так далее. Открытая коммуникация в таких вопросах противодействует манипуляции и формирует задел доверия на будущее", — прокомментировала позицию сети депутат Мошенец.

Фото: УНИАН

"На ситуацию с повышением цен повлияли производители: они на словах уверяли, что не меняли отпускных цен, но, как свидетельствуют факты, повышали расценки. Этому есть неоднократные подтверждения — поставщики продукции поставляли в торговые сети товары по завышенным ценам. На стабилизацию же ситуации имела влияние в том числе и конкуренция торговых сетей между собой. К примеру, позиция торговой сети "АТБ" в какой-то степени помогла ей выступить в роли рыночного регулятора. Она сказала другим сетям: на эти товары, которые привлекли к себе внимание потребителей и за которыми пристально следят, мониторят, мы нашли возможность снизить цены — договорились с поставщиками. "АТБ" начала уменьшать цены. Соответственно, и другие торговые сети начали так поступать. Они понимали, что их товар, особенно скоропортящийся, окажется неконкурентным", — рассказал Блинов о роли крупнейшего оператора рынка в урегулировании ситуации, отметив, что государственные институты, призванные защищать интересы рядового потребителя, были, мягко говоря, неэффективны, а реальное воздействие на рынок оказала принципиальная позиция одного крупнейшего оператора.

Ситуация нормализировалась после того, как покупатели увидели привычный ассортимент на полках супермаркетов. Этому помог усиленный режим работы логистических служб сетевого ритейла. Потребители убедились: коллапса с поставками товаров нет, дефицита нет, цены уже не пугают, а некоторые продукты даже подешевели. Жизнь украинского сетевого ритейла возвращается в привычное русло.