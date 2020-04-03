Кабмин ввел квоты на экспорт гречки

В четверг, 2 апреля, на внеочередном заседании правительство приняло постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109", которым запретил до 1 июля 2020 года экспортировать гречку на внешние рынки.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.
Постановлением вводится временный режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки) до 1 июля 2020 года. В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00). Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к Постановлению 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".
Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан). Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами.
Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.
Напомним, что во всем мире резко подскочили цены на рис и пшеницу.