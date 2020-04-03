Кабмин ввел квоты на экспорт гречки

В четверг, 2 апреля, на внеочередном заседании правительство приняло постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109", которым запретил до 1 июля 2020 года экспортировать гречку на внешние рынки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

Постановлением вводится временный режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки) до 1 июля 2020 года. В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00). Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к Постановлению 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".

Читайте также: У Зеленского объявили урожай 2020 года одним из приоритетов работы власти

Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан). Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами.

Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.

Напомним, что во всем мире резко подскочили цены на рис и пшеницу.