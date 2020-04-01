Во всем мире резко подскочили цены на рис и пшеницу

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, на мировых рынках резко увеличились цены на рис и пшеницу, сообщает The Wall Street Journal.

Так, по данным издания, фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарно-сырьевой бирже взлетели на 15% в период с середины по конец марта и достигли $5,72 за бушель (более $131 за тонну — Delo.ua). Стоимость тайского риса, который считается бенчмарком на глобальном рынке, с начала года подскочила на 17% — до 490 долларов за тонну.

Издание отмечает, что продукты питания дорожают из-за ажиотажного спроса во всем мире. Для поддержания продовольственной безопасности государства вводят ограничения на экспорт ключевых товаров.

В частности, Украина и Казахстан уже анонсировали временные ограничения на вывоз пшеницы. Вьетнам, один из главных мировых производителей риса, также сообщил о планах сократить экспорт данного продукта, передает Bloomberg.

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Традиционные государства-импортеры пшеницы и риса, со своей стороны, тоже подстегивают цены, увеличивая объем закупок продуктов.

Эксперты считают, что цены растут в условиях де-факто избытка предложения. По данным Минсельхоза США, мировое производство шлифованного риса в 2019-2020 годах оценивается в 500 млн тонн, что близко к рекорду. Глобальные резервы, по данным ведомства, составляют 180 миллионов тонн, что является историческим максимумом.

Подобная ситуация наблюдается с пшеницей из-за наращивания производства со стороны ряда стран. В американском Минсельхозе прогнозируют, что в сезоне 2019-2020 ожидается рекордный урожай на уровне около 764,5 млн тонн.

Напомним, ранее власти Киева дали поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения.

Также сообщалось, что поставщики начали повышать цены на продукты и товары первой необходимости.