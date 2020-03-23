Экономика 20 минут назад

В Украине выросли цены на продукты и товары первой необходимости

Больше всего подорожал "борщевой набор"

В Украине выросли цены на продукты и товары первой необходимости В Украине выросли цены на продукты и товары первой необходимости
Очередь в супермаркет. Фото: karachun.com.ua

Поставщики начали повышать цены на продукты и товары первой необходимости.

При этом больше всего подорожал "борщевой набор", сообщает пресс-служба ритейлера "АТБ-Маркет".

"АТБ-Маркет" вынужден поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", — говорится в сообщении.

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По данным сети, продукты "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар — на 8%, макаронные изделия — на 9,5%, пшеничная крупа — на 11%, гречка—  на 51%, мука — 5%, яйца — 6%.

При этом в сообщении ритейлера не указывается, за какой период произошел рост цен.

"Поднятие стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. А именно — запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и тому подобное", — информирует "АТБ-маркет".

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Тем временем в одной из продуктовых сетей Киева подтвердили эту информацию, отметив, что повышать цены поставщики начали после ажиотажного спроса на товары, начавшегося после объявления карантина.

Ранее городская власть Киева дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

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