Украине грозит дефицит гречки — эксперт

В 2020 году суммарный валовой сбор основных нишевых зерновых культур (овес, рожь и гречиха) в Украине может превысить 1 млн тонн, что на 21% больше показателя предыдущего сезона (0,84 млн тонн).

Об этом сообщил руководитель службы бизнес-проектов ИА "АПК-Информ" Андрей Купченко, передает AgroPortal.

Прирост производства будет обусловлен расширением посевных площадей под указанными культурами.

"Так, согласно предварительным данным, посевы ржи в Украине под урожай 2020 года увеличились на 19% относительно показателя 2019 года (до 138 тысяч га), овса — на 10% (до 200 тысяч га), гречихи — на 14% (до 79 тысяч га)", — отметил аналитик.

В то же время, как добавил Купченко, несмотря на ожидаемый прирост производства гречихи, на украинском рынке сохранится дефицит ее предложения.

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Из-за этого аналитики агентства прогнозируют объем импорта данной зерновой по итогам 2020/21 маркетингового года на уровне 30 тысяч тонн, что на 20% превысит показатель предыдущего сезона (25 тысяч тонн).

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года украинские сельхозпроизводители намолотили 51,8 млн тонн основных культур с площади 16,8 млн га.