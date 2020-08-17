В Украине существенно подешевела гречка

Цена на гречку в Украине упала на 7% до 15,15 тысяч грн за тонну, а подорожания гречневой крупы в ближайшее время не ожидается.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ) НААН Украины.

По информации Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году гречихой засеяно 74 тысяч гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

В институте отмечают, что через пару недель начнется сбор урожая, и на рынок поступит уже вновь собранная гречка.

В частности, около 500 — 600 тонн гречневой крупы должен поставить на рынок АО "Аграрный фонд" из своих запасов.

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По словам заместителя директора ИАЭ Николая Пугачева, уже 3 — 7 августа закупочные цены на гречку снизились на 7% — до 15,15 тысяч грн за тонну. В связи с этим, специалисты Института аграрной экономики не прогнозируют в последующие месяцы повышения цен на гречневую крупу.

Пугачев отметил, что подорожание гречневой крупы в Украине произошло из-за введения в марте 2020 года карантина, связанного с эпидемией COVID-19, что способствовало повышению спроса на продовольственные товары.

Уже в средние апреля потребительские цены на гречневые крупы выросли на 17,99%. В торговой сети крупа предлагалась по цене более 30 грн за килограмм.

"Повышение цен обусловлено также тем, что в 2019 году в Украине собрали рекордно низкий урожай гречки — 85 тысяч тонн. Это на 38% меньше, чем годом ранее. Главной причиной уменьшения объемов производства стало сокращение посевных площадей почти вдвое по сравнению с предыдущим сезоном", — добавил ученый.

В то же время, исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой заявил, что на украинском рынке сложился значительный дефицит гречневой крупы, из-за чего она будет дорожать.