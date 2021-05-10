Экономика 20 минут назад

В Кабмине не видят проблем из-за отказа РФ импортировать гречку в Украину: "Дефицита нет"

Минэкономики заявило о стабилизации цены на гречку в Украине

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В апреле 2021 года цена на гречку в Украине стабилизировалась.

В частности, в течение месяца средняя потребительская цена на гречневые крупы снизилась на 0,4% до 40,06 грн за килограмм, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В ведомстве подчеркнули, что стабилизация цены достигнута благодаря государственной поддержке аграриев для стимулирования производства гречки.

"Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 грн на 1 га посевов гречки. Это обеспечит объем производства гречки, равный внутреннему потреблению, и в перспективе — ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должна составить 15 тысяч га", — говорится в сообщении.

При этом Минэкономики не ожидает проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украине.

"Внутренние потребности в гречке будут обеспечены", — заверили в министерстве.

Указано, что в 2020/2021 маркетинговом году внутренняя потребность в гречке составляет 131 тысячу тонн, из них 116 тысяч тонн — на пищевые потребности.

По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречки в Украине составил 97 тысяч 600 тонн.

По состоянию на 1 мая 2021 года в Украину импортировано 46 тысяч тонн гречки.

Как отмечают в экономическом ведомстве, оснований для возникновения дефицита продукции на рынке нет.

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Напомним, в 2020 году Кабмин запрещал экспорт гречки для защиты внутреннего рынка и просил производителей расширить посевные площади.

Ранее ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса предупреждала о серьезных последствиях коронавируса на экспорт агропродукции.

Как сообщалось, Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на эту госпомощь планируют направить дополнительные 500 млн грн.

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