РФ запретила экспорт гречки, а в Украине ее выращивают все меньше. Какими будут цены?

Правительство Российской Федерации запретило вывозить из страны гречиху, крупу из гречихи грубого помола и очищенное гречневое зерно. Соответствующий документ о запрете экспорта гречихи опубликован на официальном портале правовой информации РФ 4 мая 2021 года.

Так, запрет на экспорт гречихи начнет действовать с 5 июня и продлится до 31 августа 2021 года. Эксперты объясняют это тем, у РФ нет сейчас больших запасов этой культуры, поэтому они хотят их оставить для внутреннего рынка, чтобы не дестабилизировать ситуацию внутри страны, до сентября, когда начнется сбор нового урожая.

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Украина зависит от импортной гречихи, которая поставляется в нашу страну из России через Казахстан по казахским документам. Delo.ua выяснило, какой может быть цена на данный продукт в условиях отсутствия ее импорта.

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"На наш рынок и ценовую политику влияет локальное производство, которого катастрофически не хватает. В Украине производят в два раза меньше гречки, чем мы потребляем по итогу. Поэтому запрет России — это еще один из факторов, который будет способствовать удорожанию гречки на нашем рынке, так как внутреннего запаса в Украине практически нет. Когда Россия посеет гречиху и будет знать, какой соберет урожай, тогда мы будем знать, какой будет цена на нее у нас, так как фактически импортировать в Украину гречку больше неоткуда, как только из России", — рассказал Delo.ua исполнительный директор Международной Ассоциации гречки Сергей Громовой.

По словам Громового, запрет РФ экспортировать гречку — это негативный сигнал для всего украинского рынка, так как у нас практически половина рынка контролировалась РФ. Когда российская гречка в Украине закончится, она будет заменена товаром украинского производства, которая сегодня стоит от 25 гривен за килограмм зерна и выше. Ориентировочно через месяц, когда Украина будет использовать свое зерно, оно будет стоить в два раза больше. То есть есть вероятность, что стоимость нашей гречки через месяц будет составлять около 50 гривен за килограмм зерна.

Учитывая низкую платежеспособность украинского населения, потребители уже не охотно покупают гречку по той цене, которая сегодня уже есть в магазинах, а это 35 гривен за 1 кг крупы и выше, поэтому переходят на альтернативную и более дешевую крупу.

Почему в Украине не сеют гречку

Украинские фермеры отказываются сеять гречку, так как на рынке нет стабильности. Если два года назад цена на килограмм зерна составляла 5-6 гривен, то сегодня она составляет 25 гривен. Таким образом, из-за перепадов в цене сельхозпроизводители не имеют возможности стабильно развиваться, а им нужно учитывать, что выращиванием гречихи занимаются мелкие или средние фермеры, у которых финансы ограничены. Большие же агрохолдинги не выращивают гречку, так как это — нишевая культура, которая на мировом рынке не имеет нужного спроса, поэтому большим предприятиям не интересно заниматься этой культурой.

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Помимо этого, в Украине в этом году площади для посева гречихи запланированы в два раза меньше от минимальной — 80 тысяч/га, а чтобы закрыть внутреннюю потребность необходимо засеять гречки на площади 150 тысяч/ га.

"Год назад правительство услышало нас и разработало план дотаций, где была значительно упрощена система получения этих дотаций. Фермер или производитель должен подать всего три документа до 15 октября и уже в октябре-ноябре они смогут получить 3 тысячи гривен на га посеянной гречки. Поэтому мы и государство стимулируем и призываем сеять гречку, так как наша страна исторически была гречка сеятелями и мы не должны закрывать потребности рынка импортным товаром по огромным ценам. Гречка должна стоить дешевле риса, но для этого нужно сеять минимум 150 тысяч/га в год. Четыре года назад мы сеяли 180 тысяч/га, потом площади посевов начали уменьшаться до 110, а теперь до 80 тысяч/ га", — подытожил Громовой.

Напомним, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины добавило в программу господдержки аграриев направление стимулирования производства гречихи.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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