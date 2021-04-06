Политика и экономика 50 минут назад

Минэкономики предоставит господдержку производителям гречихи

Поддержка заключается в выплате 3,5 тысяч грн на гектар хозяйству площадью до 50 га

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины добавило в программу господдержки аграриев направление стимулирования производства гречихи.

Об этом во время встречи с аграрными ассоциациями заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба министерства.

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В ближайшее время соответствующее постановление о расширении государственной поддержки АПК (агропромышленный комплекс — Delo.ua) будет вынесена на рассмотрение правительства.

Речь идет о поддержке агрострахования, орошения, органического производства, нишевых культур, развитие картофелеводства, компенсацию потерь посевов в Одесской области.

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"Среди других программ у нас добавляется направление поддержки производства нишевых культур, а именно производства гречихи. Суть в том, чтобы поддержать непосредственно производителей этой продукции для того, чтобы избавиться от импортозависимости и улучшить ценовую ситуацию. Поддержка заключается в выплате 3,5 тысяч грн на гектар хозяйству площадью до 50 га, ведь фокус на поддержке малых производителей и фермеров", — рассказал Высоцкий.

Он добавил, что одно хозяйство сможет по этому направлению получить до 175 тысяч грн, что поможет существенно увеличить площади посевов гречихи, будет способствовать восстановлению культуры производства гречихи, а также является полезным с точки зрения севооборота и влияния на почвы.

Напомним, в Украине стартовала кампания по посеву ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

По состоянию на 25 марта сельхозпроизводители Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областей посеяли 106,3 тысячи гектаров, или 1% к прогнозу.

 

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