Майже мільйон: Польща назвала кількість українських громадян, які тимчасово перебували на її території до війни

Станом на кінець березня 2021 року, коли в Польщі пройшов останній перепис населення, в країні знаходилося в статусі тимчасово перебуваючих 916,3 тисячі громадян України. Про це свідчать результати перепису за цим показником, опубліковані 31 серпня.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Громадяни України становили 63,9% від усіх тимчасових мігрантів у Польщі (1,433 мільйона). Громадяни Білорусі становили з них лише 4,1% (59 тисяч), а Молдови – 2% (28,2 тисяч). Далі в порядку спаду за цим показником йшли Грузія (1,7%), Росія, Індія, Німеччина, В'єтнам, Китай, Туреччина, Непал, Італія, Болгарія, Узбекистан та Франція.

25,5% усіх тимчасових мігрантів перебували у найбільшому Мазовецькому воєводстві, до якого належить і Варшава, 11,5% - у Великопольському (центр - Познань), 10,9% - у Нижньосілезькому (центр - Вроцлав), 9,4% - у Сілезькому (центр – Катовіце).

Найбільша ж частка тимчасово перебуваючих зафіксована також у Мазовецькому воєводстві (6,6% від населення). У Любуському їх було 5,9%, у Нижньосілезькому - 5,3%. У той же час найменший показник (1,1%) зафіксовано в Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною (центр - Жешув), а загальна частка по країні склала 3,8%.

1047,7 тисячі тимчасових іммігрантів, або 73%, перебували у містах. При цьому також відзначено помітну диспропорцію серед них між чоловіками (62,4%) та жінками (37,6%).

Протягом менше трьох місяців, тобто в період після початку 2021 року в Польщі на той момент перебувало 519,5 тисячі приїжджих (36,2%), протягом 3-12 місяців - 605 тисяч (42,2%), більше року - 309,3 тисячі (21,6%). Серед першої категорії чоловіків було більше жінок у 1,74 раза, другої – у 1,56 раза, третьої – у 1,73 раза.

У свою чергу, перепис виявив майже стільки ж постійних жителів Польщі, які тимчасово виїхали за кордон – 1,447 мільйона. Майже всі вони – 1,326 мільйона – поїхали більш ніж за рік до проведення статдослідження. При цьому жінок серед них виявилося трохи більше за чоловіків - 51% проти 49%.

Найбільше поляків на той момент виїхало до Великобританії – їх зафіксовано 374,6 тисячі (25,9% від усіх тимчасових емігрантів). Частка Німеччини склала 22,1%, Нідерландів – 6,7%, США – 5,4%, Ірландії – 3,9%, Норвегії – 3,4%. За ними йдуть Бельгія, Франція, Італія, Швеція, Австрія, Іспанія, Швейцарія, Данія та Канада.

Чисельно найбільше виїхало мешканців зі столичного Мазовецького воєводства (9,9% від усіх осіб у цій категорії), з Сілезького (9,6%) та Підкарпатського (9,3%). Водночас у відношенні до чисельності населення найвищий рівень тимчасової еміграції відзначений у Підкарпатському (6,4%), Підляському (6%) та Опольському воєводствах (5,8%).

Зазначимо, що Польща традиційно останніми роками була європейською країною з найбільшою кількістю громадян України, куди ті до повномасштабного вторгнення Росії масово вирушали на заробітки. Проте точної цифри українців, які одномоментно перебували там на певну дату перед війною, відомо не було.

При цьому, за даними перепису-2021, серед населення Польщі, як його визначає місцеве статистичне відомство, громадян України було враховано лише 53 тисячі. Серед населення країни згідно з міжнародним стандартом, що включає осіб, які проживають або мають намір проживати в конкретному місці не менше року, громадян України пораховано було 296,5 тисячі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com