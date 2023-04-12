Настрої помітно змінилися. Стало відомо, скільки біженців повернуться в Україну з Польщі (ІНФОГРАФІКА)

Настрої українських біженців у Польщі щодо повернення в Україну за останні півроку змінилися. Майже 40% хочуть залишитися у Польщі, а 55% планують повернутися додому.

Про це свідчать дані опитування аналітичного центру агентства з працевлаштування Gremi Personal.

Аналітичний центр у березні провів опитування, в якому взяли участь 1270 українців, що знаходяться у Польщі від 24 лютого.

За результатами опитування, 38% українських біженців залишаться у Польщі, 7% планують переїхати із Польщі в іншу країну, 55% повернуться в Україну.

Інфографіка: Gremi Personal.

Із них 82% українців, які планують повертатися, кажуть що приїдуть в Україну після перемоги. 8% сказали, що збираються додому вже цієї весни, 6% планують повернутися влітку, і 4% – восени.

Інфографіка: Gremi Personal.

Як зазначається, настрої українців помітно змінилися. У жовтні 2022 року усього 17% респондентів відповіли, що не планують повертатися в Україну, 22,4% мали на меті поїхати додому у найближчі 3 місяці, 35% готувалися залишитися у Польщі щонайменше на рік та 25,6% планували повернутись як тільки закінчиться війна.

"Кількість українців, які не планують повертатися додому зросла удвічі за півроку. Це може свідчити про низку факторів. Деяким людям вже нема куди повертатися, здебільшого, це люди зі Сходу та Півдня України, чиї будинки знищені російськими окупантами. Багато людей вже адаптувалися у Польщі, влаштувалися на роботу та віддали дітей у польські школи. Деякі жінки побудували стосунки з поляками і вже не хочуть розлучатися" – зазначила Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

В агенції також зазначають, що важливий фактор, який вплинув на плани українців залишитися – це відкриття українських бізнесів у Польщі.

Так, починаючи з другої половини 2022 року, понад 10 тисяч українських компаній відкрилися у Польщі, які прагнуть винаймати на роботу українців. Відтак у висококваліфікованих спеціалістів, які через війну були вимушені працювати на простих роботах, з’являється можливість обіймати гарні посади й отримувати польські зарплати.

Більшість українців, що знаходяться у Польщі тривалий час, вивчають або вже вивчили польську мову, що також відкриває нові горизонти на ринку працевлаштування.

Опитування, яке проводилося у березні 2023 року показує, що лише 10% українців не прагнуть вивчити польську мову, стільки ж сказали, що вже вивчили її досконало. 30% респондентів вже можуть вільно спілкуватися, а 50% – у процесі вивчення, але зізнаються, що їм важко дається.

Польща прийняла найбільше українців серед усіх країн від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Там живуть близько 2 мільйонів українців. Ідентифікаційний номер PESEL отримали 1,5 мільйонів громадян України. А за даними управління соціального страхування ZUS, офіційно працевлаштовані вже 739 тисяч українців.