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Для українців продовжили безкоштовий проїзд потягом з Польщі до Німеччини
Безкоштовний проїзд потягом "Перемишль – Ганновер" для українців продовжили до кінця травня 2023 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30.
"При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю.
"У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг", - радять у Мінреінтеграції..
Там додають, що у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.
Нагадаємо, для українців створили інтерактивну мапу, яка містить інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.