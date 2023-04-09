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Транспорт
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Для українців продовжили безкоштовий проїзд потягом з Польщі до Німеччини

Безоплатний проїзд потягом з Польщі до Німеччини для українців продовжено
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Безкоштовний проїзд потягом "Перемишль – Ганновер" для українців продовжили до кінця травня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30.

"При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.

Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю.

"У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг", - радять у Мінреінтеграції..

Там додають, що у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

Нагадаємо, для українців створили інтерактивну мапу, яка містить інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.

Автор:
Світлана Манько