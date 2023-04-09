Для украинцев продолжили бесплатный проезд поездом из Польши в Германию

Бесплатный проезд поездом "Перемышль - Ганновер" для украинцев продлили до конца мая 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что отправление из Перемышля будет проходить по нечетным числам апреля в 22:30.

"При себе не нужно иметь посадочные талоны. Надо только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

Приоритет в перевозке предоставляется людям, имеющим браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

"В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд", - советуют в Минреинтеграции.

Там добавляют, что в Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.

Напомним, для украинцев создали интерактивную карту, содержащую информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах.