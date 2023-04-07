В Берлине начали выселять украинских беженцев: "виновны" туристы

В Берлине начинается туристический сезон: беженцам приходится выселяться из общежитий. Поскольку хостелы нужны туристам, беженцам приходится уезжать, но обычно адекватной альтернативы нет.

Об этом пишет Tagesspiegel.

70 беженцев прибывают в Берлин каждый день, около 2100 в месяц.

Начиная с апреля тысячи гостей Берлина стекаются в столицу, бронируя номера в хостелах, поэтому беженцы, которых там разместило Государственное ведомство по делам беженцев, теперь должны уехать. Но в большинстве случаев нет адекватных альтернатив.

Многие беженцы из Украины вынуждены переезжать в центр прибытия в берлинском районе Тегель. С их точки зрения это значительный шаг назад: условия жизни там хуже, чем в общежитии. В Тегеле есть место около 4800 человек. Беженцы, которые все еще должны пройти процедуру подачи заявления о предоставлении убежища, переезжают в общее жилье, например, на территории аэропорта Темпельхоф.

В конце марта истек срок действия контрактов с шестью общежитиями, и 650 беженцев должны были выселиться. Некоторые из них оставили прежнее место жительства самостоятельно, и куда они уехали, неизвестно. Некоторых можно было разместить в соответствующих районах, но 480 человек должны были переехать в дома в Тегеле.

В настоящее время 962 беженца, в том числе 722 украинца, все еще проживают в шести общежитиях или гостиницах.

Напомним, ранее украинских беженцев в Румынии начали выселять из жилья: из-за изменений в законодательство арендодатели давят на беженцев, чтобы они нашли других хозяев или платили за аренду.