В Берліні почали виселяти українських біженців: "винні" туристи

У Берліні розпочинається туристичний сезон: біженцям доводиться виселятися з гуртожитків. Оскільки хостели потрібні туристам, біженцям доводиться виїжджати, але зазвичай адекватної альтернативи немає.

Про це пише Tagesspiegel.

70 біженців прибувають до Берліна щодня, близько 2100 на місяць.

Починаючи з квітня, тисячі гостей Берліна стікаються до столиці, бронюючи номери у хостелах, тому біженці, яких там розмістило Державне відомство у справах біженців, тепер повинні виїхати. Але у більшості випадках немає адекватних альтернатив.

Отже, багато біженців з України змушені переїжджати у центр прибуття в берлінському районі Тегель. З їхньої точки зору, це значний крок назад: умови життя там гірші, ніж у гуртожитку. У Тегелі є місце для близько 4800 осіб. Біженці, які все ще мають пройти процедуру подачі заяви про надання притулку, переїжджають до спільного житла, наприклад, на території аеропорту Темпельхоф.

Наприкінці березня закінчився термін дії контрактів з шістьма гуртожитками, і 650 біженців повинні були виселитися. Деякі з них залишили попереднє місце проживання самостійно, і куди вони поїхали, невідомо. Деяких можна було розмістити у відповідних районах, але 480 осіб мали переїхати до своїх помешкань у Тегелі.

Наразі 962 біженці, у тому числі 722 українці, все ще проживають у шести гуртожитках або готелях.

Нагадаємо, раніше українських біженців в Румунії почали виселяти з житла: через зміни до законодавства орендодавці тиснуть на біженців, щоб вони знайшли інших господарів або платили за оренду.