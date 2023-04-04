Українських біженців в Румунії почали виселяти з житла

Через зміни до законодавства орендодавці тиснуть на біженців, щоб вони знайшли інших господарів або платили за оренду.

Про це пише видання Adevarul.

"Соціальні мережі все частіше наповнюються повідомленнями від біженців з проханням про допомогу. Доведені до відчаю матері розповідають, що не мають чим годувати дітей, або просять допомогти купити підгузки, одяг і взуття", - йдеться в матеріалі.

Згідно із запропонованою поправкою, держава виплачуватиме кожній українській родині 2 000 леїв на місяць, але лише протягом чотирьох місяців, протягом яких біженці повинні будуть шукати роботу в Румунії. З цих грошей українці мали б також оплачувати проживання.

Раніше біженців приймали за програмою підтримки "50/20": за кожного біженця держава платила 50 леїв на день за проживання і 20 леїв на день на харчування, які отримує господар, зобов'язаний забезпечити біженців житлом і харчуванням.

Однак з початку 2023 року держава здійснила лише один платіж орендодавцям, і то за грудень 2022 року. У дуже складній ситуації опинилися орендодавці, які приймають біженців лише з початку цього року і досі нічого не отримали, натомість несуть витрати на комунальні послуги.

Нова ситуація не влаштовує тих орендодавців, які пропонували житло лише багатодітним сім'ям, розраховуючи на 70 леїв/день на людину, які вони очікують від держави. Тепер ті ж самі власники намагаються позбутися "гостей", або просять їх платити непомірну орендну плату.

Нагадаємо, державна компанія "Українське дунайське пароплавство" розглядає різні варіанти подальшої долі свого пасажирського флоту через його збитковість. Зокрема, компанія пропонує Німеччині, Австрії, Угорщини та Словаччині використовувати свої теплоходи під житло для біженців.