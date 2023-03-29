Українське дунайське пароплавство пропонує країнам ЄС селити біженців на своїх теплоходах

Державна компанія "Українське дунайське пароплавство" розглядає різні варіанти подальшої долі свого пасажирського флоту через його збитковість. Зокрема, компанія пропонує Німеччині, Австрії, Угорщини та Словаччині використовувати свої теплоходи під житло для біженців.

Про це повідомив заступник генерального директора з експлуатації флоту Руслан Скрябін, пише пресслужба компанії.

Як зазначається, з 2014 року пасажирські перевезення стабільно завдають пароплавству збитки. Навіть рекордний обсяг перевезень у 2018-2019 роках призвів до такого ж рекордного зростання витрат.

Наразі флот налічує чотири пасажирські теплоходи – "Дніпро", "Волга", "Україна", "Молдавія" та прогулянковий теплохід "Євгеній Косяков", які перебувають у відстої. Утримання суден на час стоянки становить близько 10 тисяч євро на місяць на судно. Тому наразі компанія активно розглядаємо різні варіанти подальшої долі пасажирського флоту.

"Як один з варіантів, запропонувати Німеччині, Австрії, Угорщині, Словаччині використовувати теплоходи під житло в рамках програми підтримки українських біженців. Вже проведено попередню роботу, є компанії, які підтвердили свою зацікавленість у цьому напрямі. За сумою дохід може бути рівноцінним фрахту за круїз за низькою фрахтовою ставкою", - сказав Скрябін, але зазначив, що невідомо, наскільки тривалими можуть бути ці програми.

Також розглядається варіант проведення відкритого конкурсу серед фрахтувальників на 2024 рік.

"Якщо результати виявляться незадовільними – ставити питання про можливий продаж суден. Для підприємства набагато вигідніше отримати декілька мільйонів євро та посилити вантажний флот, який працює з великим прибутком, позбувшись активу, що генерує та буде генерувати лише збитки", - додав заступник гендиректора.

Нагадаємо, на Кілійському суднобудівному судноремонтному заводі розпочалася підготовка до створення несамохідного судна з конструкцій суден-донорів. Це наступний етап проєкту розбудови флоту барж Українського дунайського пароплавства (УДП).

Зазначимо, внаслідок морської блокади морпортів різко зросла важливість Дунаської транспортної інфраструктури. Раніше Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням сформувати рейдові перевалки всім морським портам дунайського регіону та надання статусу річці Дунай як внутрішнього водного шляху Е-80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (УМВШ).