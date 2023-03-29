Украинское дунайское пароходство предлагает странам ЕС селить беженцев на своих теплоходах

Государственная компания "Украинское дунайское пароходство" рассматривает разные варианты дальнейшей судьбы своего пассажирского флота из-за его убыточности. В частности компания предлагает Германии, Австрии, Венгрии и Словакии использовать свои теплоходы под жилье для беженцев.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации флота Руслан Скрябин, пишет пресс-служба компании.

Как отмечается, с 2014 года пассажирские перевозки стабильно наносят пароходству ущерб. Даже рекордный объем перевозок в 2018-2019 годах привел к такому же рекордному росту расходов.

В настоящее время флот насчитывает четыре пассажирских теплохода - "Днепр", "Волга", "Украина", "Молдавия" и прогулочный теплоход "Евгений Косяков", которые находятся в отстое. Содержание судов на время стоянки составляет около 10 тысяч евро в месяц на судно. Поэтому компания активно рассматриваем различные варианты дальнейшей судьбы пассажирского флота.

Как один из вариантов, предложить Германии, Австрии, Венгрии, Словакии использовать теплоходы под жилье в рамках программы поддержки украинских беженцев. Уже проведена предварительная работа, есть компании, которые подтвердили свою заинтересованность в этом направлении. По сумме доход может быть равноценным фрахту за круиз по низкой фрахтовой ставке", - сказал Скрябин, но отметил, что неизвестно, насколько продолжительными могут быть эти программы.

Также рассматривается вариант проведения открытого конкурса среди фрахтователей на 2024 год.

"Если результаты окажутся неудовлетворительными - будет стоять вопрос о возможной продаже судов. Для предприятия гораздо выгоднее получить несколько миллионов евро и усилить грузовой флот, который работает с большой прибылью, избавившись от генерирующего актива и генерирующего лишь убытки", - добавил заместитель гендиректора.

Напомним, на Килийском судостроительном судоремонтном заводе началась подготовка к созданию несамоходного судна по конструкциям судов-доноров. Это следующий этап проекта строительства флота барж Украинского дунайского пароходства (УДП).

Отметим, в результате морской блокады морпортов резко возросла важность Дунасской транспортной инфраструктуры. Ранее Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой сформировать рейдовые перевалки всем морским портам дунайского региона и предоставление статуса реке Дунай как внутреннему водному пути Е-80-09 в соответствии с Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения (УМВШ).