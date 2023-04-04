Украинских беженцев в Румынии начали выселять из жилья

Из-за изменений в законодательство арендодатели оказывают давление на беженцев, чтобы они нашли других хозяев или платили за аренду.

Об этом пишет издание Adevarul.

"Социальные сети все чаще наполняются сообщениями от беженцев с просьбой о помощи. Доведенные до отчаяния матери рассказывают, что нечем кормить детей, или просят помочь купить подгузники, одежду и обувь", - говорится в материале.

Согласно предложенной поправке государство будет выплачивать каждой украинской семье 2 000 леев в месяц, но только в течение четырех месяцев, в течение которых беженцы должны будут искать работу в Румынии. С этих денег украинцы должны также оплачивать проживание.

Ранее беженцев принимали по программе поддержки "50/20": за каждого беженца государство платило 50 леев в день за проживание и 20 леев в день на питание, которые получал хозяин, обязанный обеспечить беженцев жильем и питанием.

Однако с начала 2023 года государство совершило только один платеж арендодателям, и то за декабрь 2022 года. В очень сложной ситуации оказались арендодатели, которые принимают беженцев только с начала этого года и до сих пор ничего не получили, но несут расходы на коммунальные услуги.

Новая ситуация не устраивает тех арендодателей, которые предлагали жилье только многодетным семьям, рассчитывая на 70 леев/день с человека, которые они ожидали от государства. Теперь те же владельцы пытаются избавиться от "гостей", или просят их платить непомерную арендную плату.

Напомним, государственная компания "Украинское дунайское пароходство" рассматривает разные варианты дальнейшей судьбы своего пассажирского флота из-за его убыточности. В частности компания предлагает Германии, Австрии, Венгрии и Словакии использовать свои теплоходы под жилье для беженцев.