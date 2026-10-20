Спикер Джонсон предупредил о "непредвиденных последствиях" отмены санкций против РФ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предупредил Белый дом о "непредсказуемых последствиях", которые могут возникнуть из-за отмены санкций против России.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Hill .

Джонсон рассказал, что пообщался с несколькими своими коллегами, выражавшими обеспокоенность по поводу того, что президент США Дональд Трамп отказался от применения ряда новых санкций против России, предусмотренных законом Линдси Грэмма. Среди них — 500% пошлины на российские товары и 100% пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа.

"Я сказал команде Белого дома, что нам нужно обсудить этот вопрос, и, по моему мнению, тщательно взвесить непредсказуемые последствия, которые могут из этого вытекать", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, Владимиру Путину нельзя доверять.

При этом несколько законодателей от Республиканской партии подвергли критике шаг Трампа.

"Какую часть исполнения закона, принятого Сенатом 86 голосами против 11, не понимают президент и его советники? Недопустимо, что эта администрация капитулирует перед российским диктатором, незаконно вторгшимся в Украину и ежедневно убивающим невинных гражданских", - написал сенатор Том Тиллис в социальные.

Также член Палаты представителей Дон Бэкон написал в X, что президент "продолжает войну, а не заканчивает ее".

В свою очередь Трамп оправдал этот шаг, написав в Truth Social, что он "находится в процессе переговоров о мире в войне между Россией и Украиной и не хочет делать ничего, что глупо оттолкнет Россию от стола переговоров".

Напомним, все большее число законодателей от Республиканской партии в Палате представителей предупреждают президента США Дональда Трампа о готовности заблокировать дополнительное финансирование Министерства обороны, если Белый дом не вернется к жесткой политике в отношении России.

Также законодатели напомнили, что Трамп подписал закон Грэмма о санкциях против России и Ирана и призвали главу Белого дома к его исполнению, чтобы заставить Путина серьезно отнестись к мирным переговорам.