Спікер Джонсон попередив про "непередбачувані наслідки" скасування санкцій проти РФ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що попередив Білий дім про "непередбачувані наслідки", які можуть виникнути через скасування санкцій проти Росії.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Hill.

Джонсон розповів, що поспілкувався з кількома своїми колегами, які висловлювали занепокоєння з приводу того, що президент США Дональд Трамп відмовився від застосування низки нових санкцій проти Росії, передбачених законом Ліндсі Грема. Серед них — 500% мито на російські товари та 100% мита для найбільших покупців російських нафти й газу.

" Я сказав команді Білого дому, що нам потрібно обговорити це питання, і, на мою думку, ретельно зважити непередбачувані наслідки, які можуть з цього випливати", - наголосив Джонсон.

За його словами, Володимиру Путіну не можна довіряти.

При цьому кілька законодавців від Республіканської партії розкритикували крок Трампа.

"Яку частину виконання закону, ухваленого Сенатом 86 голосами проти 11, не розуміють президент і його радники? Неприпустимо, що ця адміністрація капітулює перед російським диктатором, який незаконно вторгся в Україну і щодня вбиває невинних цивільних", – написав сенатор Том Тілліс у соціальній мережі X.

Також член Палати представників Дон Бекон написав у X, що президент "продовжує війну, а не закінчує її".

Своєю чергою Трамп виправдав цей крок, написавши у Truth Social, що він "знаходиться в процесі переговорів про мир у війні між Росією та Україною і не хоче робити нічого, що нерозумно відштовхне Росію від столу переговорів".

Нагадаємо, дедалі більше законодавців від Республіканської партії в Палаті представників попереджають президента США Дональда Трампа про готовність заблокувати додаткове фінансування Міністерства оборони, якщо Білий дім не повернеться до жорсткої політики щодо Росії.

Також законодавці нагадали, що Трамп підписав закон Грема про санкції проти Росії та Ірану і закликали очільника Білого дому до його виконання, щоб змусити Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів.