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Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти Росії

Сенат США погодив нові жорсткі санкції проти покупців російської нафти
Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти Росії / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Ліндсі Грема, який надає право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.

Як пише Dilo, про це повідомили у Білому домі.

Закон Ліндсі Грема надає президентові США право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції. Ідеться, зокрема, про Китай, Індію та Туреччину. Крім того, документ передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" й посадовців і банків, а також продовження санкцій проти Ірану.

Президент Володимир Зеленський подякував Трампу, а також сенаторам і конгресменам, які підтримали закон.

"Найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна", — написав Зеленський.

Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії 

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ надає президенту США Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.  Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії. 

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав цей документ. 

Після схвалення обома палатами Конгресу закон передали на підпис президенту США Дональду Трампу.

Міністерство закордонних справ Індії вже попередило офіційний Вашингтон, що намір ввести штрафні мита проти країн, які купують російську нафту, зашкодить двостороннім взаєминам і стабільності глобального ринку енергоносіїв.

А Угорщина вже просить США не вводити проти неї додаткові тарифи через купівлю російської нафти і газу в рамках закону про "пекельні санкції".

Автор:
Тетяна Гойденко

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