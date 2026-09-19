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США схвалили продаж Україні ППО на $2,68 млрд: що увійде до пакета

зброя
США схвалили продаж Україні ППО на $2,68 млрд

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння, обладнання та послуг для посилення протиповітряної оборони загальною вартістю близько $2,68 млрд. Фінансувати закупівлю планують за рахунок поєднання внесків європейських партнерів та американського військового фінансування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державного департаменту США.

До запиту України увійшли ракети для систем протиповітряної оборони, лазерно-керовані системи ППО збільшеної дальності, мобільні пускові установки та комплекти їх модернізації.

Також передбачена закупівля радіолокаційних станцій для протидії безпілотникам, обладнання для пускових систем, запасних частин, програмного забезпечення та супутніх послуг.

Пакет включає технічну, інженерну та логістичну підтримку, а також ремонт і обслуговування обладнання.

Якщо угоду буде завершено, Україна планує профінансувати її за рахунок європейських внесків та коштів американського іноземного військового фінансування, виділених попередньою адміністрацією США.

Нагадаємо, напередодні Держдеп США дозволив Німеччині передати Україні ракети Patriot на $29,6 млн. Йдеться про десять перехоплювачів MIM-104E GEM-T, які раніше отримав Берлін.

Автор:
Тетяна Гойденко

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