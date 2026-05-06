Держдеп США схвалив продаж Україні керованих авіабомб JDAM на $373 млн: які характеристики

Держдепартамент США схвалив можливу угоду щодо продажу Україні керованих авіаційних бомб JDAM збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму 373,6 мільйона доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Держдеп США.

Що отримає Україна

Там зазначили, що уряд України запросив закупівлю 1200 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару (JDAM) типу KMU-572 та 332 комплекти хвостових частин для JDAM типу KMU-556.

У Держдепартаменті заявили, що угода має зміцнити безпеку України та її здатність до самозахисту й виконання регіональних безпекових завдань. У відомстві також підкреслили, що продаж не змінить базового військового балансу в регіоні.

Також до пакета увійдуть

обладнання для обслуговування боєприпасів,

запасні та ремонтні частини,

витратні матеріали,

підтримка з ремонту та обслуговування,

програмне забезпечення для озброєння,

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників.

Основним підрядником буде компанія Boeing.

Терміни можливих постачань не вказуються.

Про JDAM-ER: характеристики

JDAM — американські комплекти наведення, які перетворюють звичайні авіабомби на високоточні боєприпаси.

Обладнання містить систему наведення на базі інерційної навігації та GPS. Модифікований комплект JDAM-ER також має складане крило, що перетворює бомби на крилаті бомби.

З дальністю до 72 км ці бомби мають схожий радіус дії з ракетами HIMARS, але більші бойові частини та нижчу вартість. Вага авіабомби може досягати 1000 кг і залишає після себе вирву глибиною до 5 метрів.

Україна використовує JDAM на фронті із 2024 року.

Нагадаємо, кілька днів тому глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок.

Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес у межах оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік виділив на USAI – ініціативу, що передбачає виробництво американськими компаніями пріоритетної зброї для Сил оборони України.