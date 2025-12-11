В США ухвалили оборонний бюджет: скільки грошей передбачено для України

Палата представників США у середу, 10 грудня, ухвалила компромісну версію Закону про національну оборону (NDAA), у якому передбачено $800 млн на підтримку України протягом двох років.

Reuters

Цей законопроєкт підтримали 312 конгресменів, ще 112 проголосували проти.

Загальний обсяг оборонного бюджету становить майже 1 трлн доларів (901 млрд доларів). NDAA ухвалюють щороку, тож документ традиційно охоплює широкий спектр питань.

У документі для України закладено 800 млн доларів (по 400 млн на 2026 та 2027 роки) в межах "Ініціативи сприяння безпеці в Україні" (USAI). Ця програма фінансує закупівлі нової зброї та обладнання для ЗСУ в американських оборонних компаній.

Також передбачено продовження ініціативи з безпеки Балтії для посилення оборонних можливостей Латвії, Литви та Естонії. На ці потреби виділено 175 млн доларів.

Законопроєкт обмежує можливість Пентагону скоротити чисельність американських військ в Європі до менше ніж 76 000 осіб і забороняє командувачу американських військ в Європі відмовлятися від звання Верховного головнокомандувача НАТО.

Тепер цей документ повинен схвалити Сенат США — верхня палата американського парламенту.

А остаточно закон набуде чинності після його підписання президентом Дональдом Трампом.

Зауважимо, Україна у бюджеті на 2026 рік заклала на оборону та безпеку 2,8 трлн грн.

Підтримка України у 2026 стане меншою

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що у проєкті бюджету США на 2026 рік передбачене скорочення фінансування на постачання озброєння для України.

Він пояснив, що адміністрація діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

За словами Гегсета, мирна угода через переговори нині розглядається як оптимальний шлях, з урахуванням складної безпекової ситуації у світі.

Оборонні бюджети США та Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що оборонний бюджет Америки вперше в історії становитиме близько одного трильйона доларів.

У березні Китай заявив, що збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% цього року, оскільки він продовжує свою кампанію зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстоювати свої територіальні претензії та кинути виклик лідерству США в обороні в Азії.

Військові витрати Китаю залишаються другим за величиною після США, а оборонний бюджет країни становить приблизно 245 мільярдів доларів. Пентагон і багато експертів кажуть, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими або більше через статті, включені в інші бюджети.

Натомість РФ витратила на війну в Україні $462 млрд у 2024 році, що становить еквівалент 6,7% ВВП.