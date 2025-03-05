Виклик лідерству США: цього року Китай планує збільшити свій оборонний бюджет на 7,2%

Китай заявив у середу, 5 березня, що збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% цього року, оскільки він продовжує свою кампанію зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстоювати свої територіальні претензії та кинути виклик лідерству США в обороні в Азії.

Про це пише інформаційне агентство Associated Press.

Військові витрати Китаю залишаються другим за величиною після США, і він вже має найбільший у світі військово-морський флот. Оборонний бюджет країни, який складає приблизно 245 мільярдів доларів, був оголошений на Всекитайських зборах народних представників — щорічних зборах законодавчого органу Китаю. Пентагон і багато експертів кажуть, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими або більше через статті, включені в інші бюджети. При цьому лідери країни поставили собі за мету зростання ВВП приблизно на 5% на цей рік.

Вважається, що напруженість у відносинах із США, Тайванем, Японією та сусідами, які мають часткові претензії на важливе Південно-Китайське море, стимулює витрати на все більш високотехнологічні військові технології. До них належать винищувачі-невидимки, три авіаносці країни, а незабаром їх буде чотири, і широке розширення ядерного арсеналу.

Китай загалом пов’язує збільшення бюджету з навчаннями, обслуговуванням і покращенням життя своїх 2 мільйонів військовослужбовців.

Як зазначила Антонія Хмайді, старший аналітик Інституту вивчення Китаю Меркатора, зіткнувшись із уповільненням зростання, Китай, ймовірно, віддаватиме пріоритет ключовим стратегічним цілям над соціальними та економічними реформами.

"Ці ресурси досить важливі для цілей КПК (комуністичної партії Китаю) щодо просування техно-промислової програми та модернізації армії", — вважає Хмайді.

Раніше повідомлялося про те, що Тайвань вивчає досвід українського бізнесу, який продовжує функціонувати в умовах війни з Росією. Це пов'язано з тим, що острів посилює підготовку до надзвичайних ситуацій через зростання загроз з боку Китаю.