Вызов лидерству США: в текущем году Китай планирует увеличить свой оборонный бюджет на 7,2%

Китай заявил в среду, 5 марта, что увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% в этом году, поскольку он продолжает свою кампанию по созданию большей и более современной армии, чтобы отстаивать свои территориальные претензии и бросить вызов лидерству США в обороне в Азии.

Об этом пишет информационное агентство Associated Press .

Военные расходы Китая остаются вторыми по величине после США, и он уже имеет самый большой в мире военно-морской флот. Оборонный бюджет страны, который составляет примерно 245 миллиардов долларов, был объявлен на Всекитайском собрании народных представителей — ежегодном собрании законодательного органа Китая. Пентагон и многие эксперты говорят, что общие расходы Китая на оборону могут быть на 40% выше или больше из-за статей, включенных в другие бюджеты. При этом лидеры страны задались целью роста ВВП примерно на 5% на этот год.

Считается, что напряженность в отношениях с США, Тайванем, Японией и соседями, имеющими долевые претензии на важное Южно-Китайское море, стимулирует затраты на все более высокотехнологичные военные технологии. К ним относятся истребители-невидимки, три авианосца страны, а вскоре их будет четыре, и широкое расширение ядерного арсенала.

Китай в общей сложности связывает увеличение бюджета с учениями, обслуживанием и улучшением жизни своих 2 миллионов военнослужащих.

Как отметила отметила Антония Хмайди, старший аналитик Института изучения Китая Меркатора, столкнувшись с замедлением роста, Китай, по всей вероятности, будет отдавать приоритет ключевым стратегическим целям над социальными и экономическими реформами.

"Эти ресурсы достаточно важны для целей КПК (коммунистической партии Китая) по продвижению техно-промышленной программы и модернизации армии", — считает Хмайди.

Ранее сообщалось о том, что Тайвань изучает опыт украинского бизнеса, который продолжает функционировать в условиях войны с Россией. Это связано с тем, что остров усиливает подготовку к чрезвычайным ситуациям из-за роста угроз со стороны Китая.