Тайвань изучает опыт украинского бизнеса для подготовки к возможной агрессии Китая

Тайвань изучает опыт украинского бизнеса, который продолжает работать в условиях войны с Россией. Это связано с тем, что остров усиливает подготовку к чрезвычайным ситуациям из-за роста угроз со стороны Китая.

Об этом пишет Reuters.

В материале говорится, что, несмотря на сопротивление Тайбэю, Китай считает демократический Тайвань своей частью и в последнее время наращивает военное давление на остров, проводя масштабные военные учения.

"Мы надеемся изучить опыт Украины, как частные компании помогли создать устойчивость ее правительства и общества во время войны", — заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня, пожелавший остаться анонимным.

Тайвань изучает украинский опыт, в частности, как привлечь супермаркеты к государственной системе снабжения и использовать службы такси для срочной медицинской помощи, например доставки донорской крови, когда медицинские учреждения перегружены, пишет издание.

По словам чиновника, правительство работает над созданием платформы для обмена опытом между тайваньскими и украинскими компаниями, чтобы первые могли оперативно усовершенствовать свою готовность к кризисным ситуациям. Тайвань также обновляет свои системы оповещения и укрытий, учитывая уроки стран Северной Европы и Балтии.

В то же время Энди Гундер, возглавляющий Американскую торговую палату в Украине и докладчика на семинаре, сказал журналистам, что правительство Тайваня должно создать резервные онлайн-системы, указав на российские кибератаки, направленные на парализование инфраструктуры Украины перед первыми ракетными атаками.

"Мы увидели, что во время Второй мировой войны самое безопасное место для критической инфраструктуры было в туннелях. Сегодня самая безопасная инфраструктура — в облаках", — сказал Гундер, добавив, что платежные сервисы, такие как Mastercard и Visa, продолжали работать и обеспечивали финансовую стабильность.

Напомним, "Укртрансбезопасность" признала десять компаний, получивших статус важных для экономики во время войны. 3 февраля 2025 вступил в силу приказ Минразвития, которым утверждены критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в отраслях авиационного и автомобильного транспорта, туризма и строительства в особый период.