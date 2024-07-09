Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Экономика
Дата публикации

Тайвань выделит 200 тысяч долларов на восстановление оборудования для "Охматдета"

Тайвань выделит 200 тысяч долларов на восстановление оборудования для "Охматдета"
Спасатели разбирают разрушенный корпус "Охматдета". Фото: ГСЧС

Министерство иностранных дел Тайваня объявило о выделении 200 тысяч долларов в помощь киевской детской больнице "Охматдет" для закупки необходимых медицинских материалов.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+
17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
Забронировать участие

В ведомстве осудили ракетный удар России по "Охматдету", совершенный 8 июля, и отметили категорическое неприятие жестоких атак РФ на больницы и убийства детей.

В общем, с начала полномасштабного вторжения России Тайвань уже предоставил около 1 миллиона долларов помощи "Охматдету", которые были использованы для закупки медицинского оборудования и других необходимых вещей.

Также МИД Тайваня призвал китайское представительство в Польше выразить соболезнования руководству больницы, а Россию немедленно прекратить военные действия и восстановить мир.

Кроме международной поддержки, украинское правительство также не осталось в стороне. Кабинет министров Украины принял решение выделить 100 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление зданий больницы и центра кардиохирургии, разрушенных в результате российской ракетной атаки.

Кроме того, каждая пострадавшая семья с детьми получит помощь в размере 10800 гривен на каждого члена семьи.

К возобновлению "Охматдета" активно присоединился украинский бизнес и граждане, собрав более 250 миллионов гривен на восстановление и поддержку больницы. .К сбору присоединились более 250 тысяч человек, а также такие компании, как "Аврора", "Сильпо" и Varus.

Автор:
Екатерина Краснодомская