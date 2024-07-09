Тайвань выделит 200 тысяч долларов на восстановление оборудования для "Охматдета"

Министерство иностранных дел Тайваня объявило о выделении 200 тысяч долларов в помощь киевской детской больнице "Охматдет" для закупки необходимых медицинских материалов.

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В ведомстве осудили ракетный удар России по "Охматдету", совершенный 8 июля, и отметили категорическое неприятие жестоких атак РФ на больницы и убийства детей.

В общем, с начала полномасштабного вторжения России Тайвань уже предоставил около 1 миллиона долларов помощи "Охматдету", которые были использованы для закупки медицинского оборудования и других необходимых вещей.

Также МИД Тайваня призвал китайское представительство в Польше выразить соболезнования руководству больницы, а Россию немедленно прекратить военные действия и восстановить мир.

Кроме международной поддержки, украинское правительство также не осталось в стороне. Кабинет министров Украины принял решение выделить 100 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление зданий больницы и центра кардиохирургии, разрушенных в результате российской ракетной атаки.

Кроме того, каждая пострадавшая семья с детьми получит помощь в размере 10800 гривен на каждого члена семьи.

К возобновлению "Охматдета" активно присоединился украинский бизнес и граждане, собрав более 250 миллионов гривен на восстановление и поддержку больницы. .К сбору присоединились более 250 тысяч человек, а также такие компании, как "Аврора", "Сильпо" и Varus.