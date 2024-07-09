На восстановление "Охматдета" правительство выделило из резервного фонда 100 млн гривен, бизнес собрал еще 250 млн

9 июля Кабинет министров Украины принял решение выделить 100 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление разрушенных в результате российской ракетной атаки зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и "Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава".

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В соответствии с решением правительства главным распорядителем средств определено Министерство здравоохранения.

"Сегодня правительство также выделяет 100 миллионов гривен. Итого мы сможем восстановить разрушенное", - отметила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Семьи, пострадавшие от атаки получат выплаты

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, эти 100 млн грн на выделенные первоочередные восстановительные работы в "Охматдете", а дальше средства будут выделяться по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.

Кроме того, каждой семье с детьми, пострадавшей от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов. Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы

Бизнес за несколько часов собрал 140 миллионов гривен

Вчера вечером UNITED24 совместно с monobank запустил сбор 100 млн грн для восстановления и поддержки Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Как писал "Интерфакс-Украина", на призыв UNITED24 и monobank отозвались сеть мультимаркетов "Аврора" (5 млн грн), сеть "Сильпо" (1 млн грн), Varus (1 млн грн).

Менее чем через три часа министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 100 млн уже есть, однако средства продолжали поступать на счет.

По состоянию на 9 утра участники инициативы собрали уже 140 млн грн, а в 15:52 на счету было – 250 миллионов.

"250 тысяч Украинцев присоединились! 22 часа! Это было легендарно", - написал Федоров.

Напомним, утром 8 июля, Киев и другие города Украины получили ракетный удар. В результате атаки в Киеве обломки ракет упали в нескольких районах города, нанеся значительные повреждения. Россияне попали в детскую больницу "Охматдет", а обломки сбитых ракет повредили жилищную инфраструктуру.