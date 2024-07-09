На відновлення "Охматдиту" уряд виділив з резервного фонду 100 млн гривень, бізнес зібрав ще 250 млн

9 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити 100 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на відновлення зруйнованих внаслідок російської ракетної атаки будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та "Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ".

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідно до рішення уряду головним розпорядником коштів визначено Міністерство охорони здоров’я.

"Сьогодні уряд також виділяє 100 мільйонів гривень. Разом ми зможемо відновити зруйноване", – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Родини, які постраждали від атаки отримають виплати

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці 100 млн грн на виділені першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті", а далі кошти будуть виділятися в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.

Окрім цього, кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

"Президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні

Бізнес за кілька годин зібрав 140 мільйонів гривень

Вчора ввечері UNITED24 спільно з monobank запустила збір 100 млн грн для відновлення і підтримки Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Як писав "Інтерфакс-Україна", на заклик UNITED24 і monobank відгукнулися мережа мультимаркетів "Аврора" (5 млн грн), мережа "Сільпо" (1 млн грн), Varus (1 млн грн).

Менше ніж за три години міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 100 млн вже є, проте кошти продовжували надходити на рахунок.

Станом на 9 ранку учасники ініціативи зібрали вже 140 млн грн., а о 15:52 на рахунку було 250 мільйонів.

"250 000 Українців долучилися! 22 години! Це було легендарно", - написав Федоров.

Нагадаємо, вранці 8 липня, Київ та інші міста України зазнали ракетного удару. Внаслідок атаки в Києві уламки ракет впали в кількох районах міста, завдавши значних пошкоджень. Росіяни поцілили в дитячу лікарню "Охматдит", а уламки збитих ракет пошкодили житлову інфраструктуру.