Внаслідок масованого ракетного удару по Україні зафіксовано численні руйнування, є загиблі

Сьогодні ранок Київ зазнав ракетного удару, внаслідок якого уламки ракет впали в кількох районах міста, завдавши значних пошкоджень.

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Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. 1 загиблий, 2 травмованих, пожежа на площі 50 м.кв.

Дарницький район: Уламок влучив в приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки.

Деснянський район: горить будинок. Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень. Росіяни поцілили в будівлю дитячого медичного закладу. Під завалами можуть бути люди.

На місцях пригод працюють усі оперативні служби. За попередніми даними загинули 7 людей, а 25 осіб постраждали.

Попко додав, що інформація уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко пізніше додав, що є влучання в житловий будинок у Шевченківському районі, пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців.

Під обстрілами були й інші міста

Як повідомив президент Володимир Зеленський, окрім Києва російські терористи масовано атакували ракетами Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Загалом, було випущено понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - написав він.

У Кривому Розі 10 загиблих

Внаслідок російського удару у Кривому Розі 10 загиблих та 31 поранена людина. Є декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства, повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи", - написав він.

У Дніпрі також пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені. Горить і в Криворізькому районі.

У Покровську загинули 3 людини

Щонайменше 3 людини загинули у Покровську — такі попередні наслідки ранкового удару, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні. Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків", - йдеться в повідомленні.