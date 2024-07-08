Массированный ракетный удар по Украине: Атакованы "Охматдет", Северный ГОК, многоэтажки, три десятка людей погибли

Сегодня утром Киев и другие города Украины были подвержены ракетному удару. В результате атаки в Киеве обломки ракет упали в нескольких районах города, нанеся значительные повреждения. Россияне попали в детскую больницу "Охматдет", а обломки сбитых ракет повредили жилищную инфраструктуру.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей Бизнес-центра. Разрушение на площади 1500 кв. 1 погибший, 2 травмированных, пожар на площади 50 м.кв.

Дарницкий район: Обломок попал в частный жилой дом. Женщина получила ранение руки.

Деснянский район: горит дом. Голосеевский район: повреждены гаражи, горят автомобили.

Шевченковский район: произошло попадание обломков ракет в одну из больниц. Россияне попали в здание детского медицинского учреждения. Под завалами могут находиться люди.

На местах происшествия работают все оперативные службы. По предварительным данным, погибли 10 человек, а 35 человек пострадали.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по "Охматдету" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса). На месте трагедии обнаружены обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты. По состоянию на 13:50 было известно о гибели двух работников больницы. Еще семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

Мэр Киева Виталий Кличко позже добавил, что есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе, повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жителей.

Кроме того, по данным ГСЧС, в результате падения обломков при повторном обстреле столицы произошло частичное разрушение здания медицинского центра в Днепровском районе. Известно о четырех погибших и трех травмированных.

В общей сложности, по данным МВД на 15:40, в результате атаки повреждено более 50 гражданских объектов. Погиб 31 человек, еще 125 пострадали. В частности, в Киеве погибли 20 человек (остальные - в Днепропетровской области), еще 61 человек пострадал.

Под обстрелами были и другие города

Как сообщил президент Владимир Зеленский, кроме Киева российские террористы массированно атаковали ракетами Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В общей сложности было выпущено более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", – написал он.

В Кривом Роге 10 погибших

В результате российского удара в Кривом Роге 10 погибших и 31 раненый человек. Есть несколько попаданий, в том числе по административному зданию промышленного предприятия, сообщил Александр Вилкул.

"Несколько попаданий. В том числе – по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 "тяжелых". Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения", - написал он.

Как сообщили в "Метинвесте", ракета попала в административное здание Северного горно-обогатительного комбината. Из-за вражеской атаки поврежден холл столовой заводоуправления, выбиты окна. Проводится разбор завалов. В ОВА позже сообщили, что число пострадавших увеличилось до 47 человек.

Фото: Метинвест

В Днепре же повреждения получили многоэтажка и предприятие. Изуродованное СТО. Погиб мужчина, известно о 12 пострадавших, из которых пятеро госпитализированы. В частности, один человек находится в тяжелом состоянии.

В Покровске погибли 3 человека

По меньшей мере, 3 человека погибли в Покровске — таковы предварительные последствия утреннего удара, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин.

"Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне совершили сегодня утром по всей стране. Сейчас есть информация о попадании в предприятие - именно на его территории погибли три мужчины", - говорится в сообщении.