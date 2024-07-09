Эксперт об ударе по "Охматдету": Это прямой прилет ракеты Х-101. Рассказы россиян об украинском ПВО - бред

Анализ фото и видео с места удара по больнице «Охматдет», а также найденные следователями СБУ обломки двигателя, свидетельствуют – это прямой прилет российской ракеты X-101. Рассказы россиян о ракетах украинского ПВО не выдерживают критики. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

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Эксперт отмечает, что вчера россияне начали распространять привычный нарратив: это, мол, ракета украинского ПВО попала в больницу.

«После анализа, могу сказать точно – россияне снова врут. «Охматдет» был поражен с помощью крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, действовавшей в штатном режиме без влияния средств ПВО и РЭБ. На это указывают прежде всего обломки, найденные на месте происшествия, принадлежащие именно ракете Х-101. Кроме того, на месте удара следователями СБУ найден обломок двигателя именно ракеты Х-101», - подчеркивает политолог.

Голобуцкий анализирует фото и видео места прилета.

«Полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окрестные дома имеют значительные повреждения. Такие последствия характерны для мест прилета именно боевой части Х-101 (400 кг). И такие последствия ни в коем случае не могли быть вызваны ПВО, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощны. Если в дом попадает ракета ПВО или обломки, то речь идет о разрушении одной-двух квартир и выбитых окнах. Форма и размеры ракеты, зафиксированной на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗРК, в т.ч. в ЗРК NASAMS. Убедиться, что в больницу был прямой прилет именно Х-101, может каждый – поставьте видео на стоп-кадр, найдите в открытых источниках, как выглядит ракета россиян, и ракета ПВО. Никаких сомнений – это прямой прилет ракеты врага по детской больнице», – акцентирует эксперт.

«Мои источники в СБУ отмечают, что траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели и атака примерно под углом 60 градусов). Кроме того, по их словам, нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров», - резюмирует политолог.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за вчерашний удар по Украине.

«Это возмездие будет и по закону, и по морали. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия», – отметил глава СБУ.