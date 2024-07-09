Експерт про удар по "Охматдиту": Це прямий приліт ракети Х-101. Розповіді росіян про українське ППО - маячня

Аналіз фото і відео з місця удару по лікарні «Охматдит», а також знайдені слідчими СБУ уламки двигуна, свідчать - це прямий приліт російської ракети X-101. Розповіді росіян про ракети українського ППО не витримують жодної критики. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

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Експерт зазначає, що вчора росіяни почали розповсюджувати звичний наратив: це, мовляв, ракета українського ППО влучила у лікарню.

«Після аналізу, можу сказати точно – росіяни знову брешуть. «Охматдит» було уражено за допомогою крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка діяла у штатному режимі без впливу засобів ППО та РЕБ. На це вказують, насамперед, уламки, знайдені на місці події, які належать саме ракеті Х-101. Крім того, на місці удару слідчими СБУ знайдено уламок двигуна саме ракети Х-101», - підкреслює політолог.

Голобуцький аналізує фото і відео місця прильоту.

«Повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будинки мають значні ушкодження. Такі наслідки характерні для місць прильоту саме бойової частини Х-101 (400 кг). І такі наслідки в жодному разі не могли бути спричинені ППО, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні. Якщо в будинок потрапляє ракета ППО чи уламки, то мова йде про руйнування однієї-двох квартир та вибиті вікна. Форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗРК, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Переконатись, що у лікарню був прямий приліт саме Х-101 може кожен – поставте відео на стоп-кадр, знайдіть у відкритих джерелах, як виглядає ракета росіян, і ракета ППО. Жодних сумнівів – це прямий приліт ракети ворога по дитячій лікарні», - акцентує експерт.

«Мої джерела у СБУ зазначають, що траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів). Крім того, за їх словами завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксована матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів», - резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за вчорашній удар по Україні.

«Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя», – зазначив Голова СБУ.