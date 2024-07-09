Тайвань надасть 200 тисяч доларів на відновлення обладнання для “Охматдиту”

Міністерство закордонних справ Тайваню оголосило про виділення 200 тисяч доларів на допомогу київській дитячій лікарні "Охматдит" для закупівлі необхідних медичних матеріалів.

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У відомстві засудили ракетний удар Росії по "Охматдиту", здійснений 8 липня, і наголосили на категоричному несприйнятті жорстоких атак РФ на лікарні та вбивства дітей.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії Тайвань вже надав близько 1 мільйона доларів допомоги "Охматдиту", які були використані на закупівлю медичного обладнання та інших необхідних речей.

Також МЗС Тайваню закликало китайське представництво у Польщі висловити співчуття керівництву лікарні, а Росію – негайно припинити військові дії та відновити мир.

Крім міжнародної підтримки, український уряд також не залишився осторонь. Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити 100 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на відновлення будівель лікарні та центру кардіохірургії, зруйнованих внаслідок російської ракетної атаки.

Крім того, кожна постраждала родина з дітьми отримає допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини.

До відновлення "Охматдиту" активно долучився український бізнес та громадяни, зібравши понад 250 мільйонів гривень на відновлення та підтримку лікарні. .До збору долучилися понад 250 тисяч людей, а також такі компанії, як "Аврора", "Сільпо" та Varus.