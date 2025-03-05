Тайвань вивчає досвід українського бізнесу для підготовки до можливої агресії Китаю

Тайвань вивчає досвід українського бізнесу, який продовжує функціонувати в умовах війни з Росією. Це пов'язано з тим, що острів посилює підготовку до надзвичайних ситуацій через зростання загроз з боку Китаю.

Про це пише Reuters.

В матеріалі йдеться, що Китай, попри спротив Тайбею, вважає демократичний Тайвань своєю частиною і останнім часом нарощує військовий тиск на острів, проводячи масштабні військові навчання.

"Ми сподіваємося вивчити досвід України, як приватні компанії допомогли створити стійкість її уряду та суспільства під час війни", — заявив високопоставлений співробітник служби безпеки Тайваню, який побажав залишитися анонімним.

Тайвань вивчає український досвід, зокрема, як залучити супермаркети до державної системи постачання та використовувати служби таксі для термінової медичної допомоги, наприклад, доставки донорської крові, коли медичні заклади перевантажені, пише видання.

За словами посадовця, уряд працює над створенням платформи для обміну досвідом між тайванськими та українськими компаніями, щоб перші могли оперативно вдосконалити свою готовність до кризових ситуацій.Тайвань також оновлює свої системи оповіщення та укриттів, враховуючи уроки країн Північної Європи та Балтії, додав він

Водночас Енді Гундер, який очолює Американську торгову палату в Україні та є доповідачем на семінарі, сказав журналістам, що уряд Тайваню повинен створити резервні онлайн-системи, вказавши на російські кібератаки, спрямовані на паралізування інфраструктури України перед першими ракетними атаками.

"Ми побачили, що під час Другої світової війни найбезпечніше місце для критичної інфраструктури було в тунелях. Сьогодні найбезпечніша інфраструктура — у хмарах", — сказав Гундер, додавши, що платіжні сервіси, такі як Mastercard і Visa, продовжували працювати та забезпечували фінансову стабільність.

Нагадаємо, "Укртрансбезпека" визнала десять компаній, які отримали статус важливих для економіки під час війни. 3 лютого 2025 року набрав чинності наказ Мінрозвитку, яким затверджено критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузях авіаційного та автомобільного транспорту, туризму та будівництва в особливий період.