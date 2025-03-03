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Десять транспортних компаній отримали статус важливих для економіки під час війни: хто у списку
"Укртрансбезпека" визнала десять компаній, які займаються вантажними автоперевезеннями, важливими для національної економіки в особливий період.
Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".
Зазначається, що Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, визначила 10 суб'єктів господарювання такими, що відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку.
Так, до списку увійшли:
1. ПП "АВ ТРАНС";
2. ТОВ "Антрако";
3. ТОВ "ІЛМ-Транс";
4. ТОВ ПКФ "Молдінг";
5. ТОВ "Технобуд В";
6. ТОВ "Єврологістик";
7. ТОВ "Рубантранс";
8. ТОВ "Галактика-Транс";
9. ТОВ "Транстон Логістик";
10. ТОВ "МВ-Трансбуд".
В "Укртрансбезпеці" нагадають, що 3 лютого 2025 року набрав чинності наказ Мінрозвитку, яким затверджено критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузях авіаційного та автомобільного транспорту, туризму та будівництва в особливий період.
Зауважимо, уряд припинив функціонування системи "Шлях", яка дозволяла чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон для перевезення гуманітарних вантажів.