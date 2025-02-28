Нові правила перетину кордону: в Україні припинили функціонування системи "Шлях" для водіїв

Уряд припинив функціонування системи "Шлях", яка дозволяла чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон для перевезення гуманітарних вантажів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що уряд схвалив зміни до Постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами.

Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі “Шлях”.

"Тому відтепер водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені Постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи “Шлях”", - йдеться у повідомленні.

Крім того, додатково уряд доручив Мінсоцполітики разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Про систему "Шлях"

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення система “Шлях” функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами.

Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів та гуманітарної допомоги.

Але нею почали зловживати недобросовісні перевізники для виїзду ухилянтів. Від системи "Шлях" за переправлення військовозобов’язаних за кордон Укртрансбезпека від’єднала загалом 279 перевізників.